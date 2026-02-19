Airbus gana 5.200 millones en 2025, un 23% más, en un "año histórico" para la compañía

Airbus registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior, en un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como "histórico" por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

"Hemos navegado por un entorno operativo y complejo para conseguir cumplir con nuestras previsiones actualizadas", ha señalado el directivo.

Los ingresos totales de Airbus a lo largo del año fueron de 73.420 millones de euros, un 6% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%). El Ebit reportado, que incluye ajustes por valor de 1.046 millones de euros, creció un 15% hasta los 6.082 millones de euros.

El flujo libre de caja fue de 4.753 millones de euros, un 7% más que un año antes, y antes de financiación de clientes, fue de 4.574 millones de euros (+2%). A lo largo del ejercicio, recibió pedidos por valor de 123.261 millones de euros, un 19% por encima de un año antes, por lo que a finales de año acumulaba una cartera de pedidos por valor de 629.000 millones de euros.

En una nota de prensa, Faury ha defendido que estos resultados de 2025 y la "confianza en el rendimiento financiero futuro" respaldan un aumento en el pago de dividendos. Con esto, el consejo de administración propondrá el pago de un dividendo de 3,2 euros (+7%) por acción con cargo al ejercicio 2025 en la junta general de accionistas, que se celebrará el 14 de abril. La fecha de pago propuesta será el 23 de abril.

De cara a 2026, la compañía se ha fijado como objetivo entregar 870 aviones comerciales --entregó 793 en 2025--, conseguir un Ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros (5,2%) y un flujo de caja libre antes de financiación de clientes de unos 4.500 millones de euros.

Faury ha recalcado que la demanda mundial de aviones comercial sustenta el continuo aumento de la producción de Airbus, algo que están gestionando a pesar de la "importante escasez de motores" Pratt & Whitney.

Asimismo, las "amplias y competitivas" carteras de Defence and Space, así como de Helicopters, les han permitido "aprovechar el impulso en el sector de la defensa", ha aseverado Faury, quien ha avanzado que están trabajando en el establecimiento de un nuevo actor industrial espacial global junto a sus socios.

Eleva un 4% los ingresos en comercial

Por segmentos, el área de aviación comercial ingresó 52.577 millones de euros en 2025, un 4% más que un año antes, con un aumento del 7% en el Ebit ajustado, hasta los 5.470 millones de euros, favorecido por el aumento de las entregas y una reducción de los gastos de I+D, aunque compensado en parte por el impacto de los aranceles.

Este área recibió 889 pedidos netos en 2025, un 8% más que en 2024, por un importe de 92.320 millones de euros, elevando la cartera total de pedidos a cierre del año a 539.693 millones de euros (-3%). En número de aviones, la cartera de pedidos alcanzó un récord a finales de año con 8.754 aviones comerciales encargados a finales de 2025.

A lo largo del pasado ejercicio, Airbus consiguió entregar 793 aviones comerciales, un 4% más que un año antes y tres por encima del objetivo que se marcó en diciembre tras sufrir una serie de problemas en la cadena de suministro de la familia A320.

La compañía, que se había marcado el objetivo de llegar a las 820 entregas para el pasado ejercicio, tuvo que rebajar sus ambiciones a final de año por unos problemas en la calidad de los paneles de fuselaje suministrados por uno de sus proveedores. Para 2026, el objetivo es realizar 870 entregas.

El aumento de la producción del A220 continúa y sigue marcado por la integración de los paquetes de trabajo de Spirit AeroSystems --de la que Airbus cerró la compra de seis centros de trabajo en diciembre-- y el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora, la compañía tiene como objetivo alcanzar una tasa de producción de 13 aviones al mes para el programa A220 en 2028.

En cuanto a la familia A320, Airbus recalca que el hecho de que Pratt & Whitney no se haya comprometido con el número de motores solicitados por Airbus está "afectando negativamente a las previsiones para este año y a la trayectoria de aumento".

Como consecuencia, el fabricante espera ahora alcanzar una tasa de entre 70 y 75 aviones al mes de estos modelos a finales de 2027, estabilizándose en 75 a partir de entonces.

En cuanto al A330, la compañía sigue teniendo como objetivo una tasa de cinco para 2029 y una tasa de 12 para el programa A350 en 2028.

Gran impulso de su filial de helicópteros

Airbus Helicopters ingresó 8.972 millones de euros en 2025, un 13% más, "lo que refleja el buen rendimiento de los programas y el crecimiento de los servicios". El Ebit ajustado fue 925 millones de euros (+13%), mientras que el Ebit reportado fue de 953 millones, un 17% más.

La división de helicópteros registró pedidos netos por un total de 536 unidades, un 19% por encima que un año antes, con una ratio de pedidos sobre facturación superior a 1 tanto en unidades como en valor, "lo que refleja un fuerte impulso, en particular en los mercados militares".

Las entregas de helicópteros aumentaron hasta las 392 unidades, un 8,58% más que en el año anterior.

Récord de pedidos

Airbus Defence and Space cerró el ejercicio con un récord en los pedidos recibidos. En total, el valor total de los pedidos acordados en 2025 fue de 17.700 millones de euros, un 5,98% más. Con esto, la cartera total de pedidos del área de defensa y espacial se eleva a 50.771 millones de euros, un 8% más.

El segmento ingresó 13.405 millones de euros en 2025, un 11% más, y consiguió un Ebit ajustado de 798 millones de euros frente a unas cifras que en 2024 fueron negativas al verse afectadas por unos cargos no previstos en algunos programas espaciales.

Según la compañía, estos datos reflejan el "aumento de los volúmenes" y la mejora de la rentabilidad a medida que la división "ve los resultados de su plan de transformación". La compañía reestructuró la división en un proceso que culminó el pasado junio con el rector de unos 2.043 puestos de trabajo --303 de ellos en España--, especialmente en las áreas de gestión.

En cuanto al programa A400M, en el cuarto trimestre de 2025 se firmó una modificación del contrato con la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (Occar) para adelantar siete entregas a Francia y España y aumentar aún más la visibilidad de la producción del programa.

A la luz de las "incertidumbres" relativas al nivel de pedidos de aviones, Airbus sigue evaluando el impacto potencial en las actividades de fabricación del programa.