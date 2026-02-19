'BOOM' INMOBILIARIO
Los bancos disparan la concesión de hipotecas a cifras no alcanzadas desde 2010
En 2025, las diferentes entidades firmaron más de medio millón de préstamos hipotecarios vinculados a la vivienda, un 17,8% más que en 2024
Las diferentes entidades financieras concedieron en 2025 un total de 501.073 hipotecas, un 17,8% más que en 2024 y la cifra más alta registrada en los últimos quince años, desde 2010, en plena desaceleración del mercado inmobiliario tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, según los datos que ha hecho públicos este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos ofrecidos por el organismo vuelven a refrendar el 'boom' que vive el mercado residencial en nuestro país, que también se ha traducido el importe medio de los préstamos hipotecarios, que alcanzan los 172.500 euros, un nuevo récord en la serie histórica, por encima de los cerca de 152.500 euros alcanzados en agosto de 2007 —en el pico de la burbuja— y un 13,5% por encima de la registrada un año antes.
Tipos de interés medios por debajo del 3%
El tipo medio de las hipotecas al cierre del año fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable, que suponen el 36,6% del total, y del 2,91% para las de tipo fijo, el 63,4% restante. Estos datos arrojan tasas medias del 2,87%, el tercer dato más bajo desde noviembre de 2024, que certifican una ligera bajada en diciembre frente al mes anterior, cuando alcanzó el 2,97%, según el INE.
La concesión de hipotecas crece en todo el país
La concesión de hipotecas sobre viviendas ha crecido en 2025 en todas las comunidades autónomas del país. El comportamiento de tres regiones destaca por encima del resto: Cantabria, La Rioja y Región de Murcia, donde los incrementos son del 43%, 37% y 29%, respectivamente. En el lado opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, la comunidad que registra el crecimiento más bajo, de apenas el 3%, que junto a la Comunidad Foral de Navarra (6%), Islas Baleares (13%), Principado de Asturias (14%) y Canarias (17%) son las que suben por debajo de la media nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante