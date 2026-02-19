La Guardia Civil apunta a una rotura del carril o a la soldadura como causa del accidente de Adamuz

Un informe inicial de la Guardia Civil apunta también a la rotura del carril de la vía o a un fallo de la soldadura como principales hipótesis de las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 150 heridos. Es la misma idea que baraja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como motivo principal del origen de la tragedia.

Tal y como apunta EFE, el informe se entregó en el juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el suceso el pasado 5 de febrero y es una continuación del elaborado inicialmente y que se entregó en la misma sede judicial el 22 de enero. Según las fuentes, en el informe se exponen las "hipótesis de trabajo" de los agentes de la Guardia Civil y se pide llevar a cabo las "diligencias" pertinentes para confirmar o descartar diferentes asuntos y así poder avanzar en la investigación.

El informe concreta que el accidente se produjo exactamente a la altura del kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el término municipal de Adamuz entre las 19:43:37 y las 19:43:41 del 18 de enero. Además, se indica que el tren Iryo viajaba en dirección Madrid cuando descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que el otro tren siniestrado, el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva cruzó en ese momento a una velocidad exacta de 208 kilómetros por hora.

Sara Fernández

Aunque en el informe se expone que no se pueden descartar las hipótesis sobre las causas del accidente, enumera que la primera de ellas se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias" con tres derivadas, como pueden ser "un carril o riel de fabricación defectuoso", "una soldadura defectuosa" o el "estado general del conjunto".

Por ello, los investigadores han pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) todos los datos que existan sobre los lotes de rieles usados en el tramo del siniestro, se ha solicitado al juzgado un análisis de cuatro muestras de la soldadura y también se están mirando las traviesas, el balasto, el carril, los clips y más soldaduras de todo el tramo que se renovó. La segunda de las hipótesis está en que un tren anterior pudiese perder una pieza que a su vez dañase la infraestructura, por lo que se han pedido datos sobre el estado de los trenes que circularon por la zona para ver si se ha perdido alguna pieza o no.

Finamente, el informe apunta a otra hipótesis que denomina de "otras causas" en la que se alude a un "sabotaje" o actuación "terrorista", a una falta de prevención, a otra falta de mantenimiento o el uso de materiales inadecuados en la obra, por lo que se ha pedido informes de laboratorio sobre si hay capacidad técnica para determinar "la presencia de trazas mecánicas" que indiquen el "uso de alguna herramienta para el corte" o la presencia de "sustancias explosivas o corrosivas".