La hipoteca media de los alicantinos sube 21.000 euros en solo un año

La fuerte subida del precio de la vivienda en el último año, con el metro cuadrado disparándose un 14,5 %, ha obligado a los alicantinos a endeudarse más para poder comprar. Quienes solicitan ahora mismo una hipoteca para la adquisición de una casa piden de media 21.300 euros más que hace solo doce meses, una evolución que jamás se había visto y que, además, ha llevado el importe medio de estos préstamos hasta un nuevo máximo histórico.

En concreto, durante el pasado mes de diciembre la hipoteca media inscrita en los Registros de la Propiedad de la provincia alcanzó los 140.190 euros, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), frente a los 118.878 euros de diciembre de 2024.

Ni siquiera durante los años centrales de la burbuja inmobiliaria se había solicitado una cantidad tan abultada, lo que da cuenta de las dificultades que tienen muchos compradores para afrontar los precios actuales de los pisos. Una tendencia que se repite en todo el país y que también viene sustentada por la paulatina normalización de los tipos de interés, tras el repunte de los años 2022 y 2023, como consecuencia de la inflación.

En cuanto al volumen de préstamos concedidos, a lo largo de 2025 se firmaron 31.403 hipotecas en la provincia, un 24 % más y la cifra más elevada de los últimos 15 años. Es decir, desde 2010. Eso sí, en comparación con el volumen de los años centrales del boom siguen siendo muy pocas: en el año 2006 llegaron a contratarse 112.072 hipotecas, casi tres veces más.

La hipoteca media ha subido en 21.000 euros. / INFORMACIÓN

Y lo mismo ocurre con el importe total. Los préstamos concedidos el año pasado en la provincia sumaron 4.470 millones de euros. De nuevo se trata de una cifra mucho mayor de la contabilizada en 2024, casi un 42 % más, pero también es muy inferior a la de 2006, cuando los créditos con garantía de un inmueble inyectaron a la economía local 14.287 millones de euros.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, su mayor alza desde 2021, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual en 15 años. Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas para comprar vivienda se situó en 2025 en el 2,93%, el más bajo desde 2022, alcanzando el 2,88% en las hipotecas a tipo variable y el 2,96% en las de tipo fijo. El porcentaje de hipotecas sobre viviendas a tipo de interés fijo se situó el año pasado en el 65%, el más elevado desde 2022, mientras que el porcentaje de hipotecas a tipo variable fue del 35%.

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%), únicas regiones con alzas inferiores a los dos dígitos.

En valores absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025 fueron Andalucía (98.052), Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288).

Por contra, las menores cifras de préstamos suscritos fueron las de La Rioja (3.381), Navarra (5.868) y Cantabria (6.916).

Perspectivas

Por lo que respecta a las perspectivas para 2026, los portales inmobiliarios prevén que la tendencia alcista en el número de hipotecas se mantenga este año, aunque con tasas de crecimiento más bajas que las actuales, y con unos tipos de interés algo más caros que los vistos en 2025, una tendencia que ya se ha empezado a notar en las ofertas de los bancos durante el mes de enero.

El director general de Idealista Hipotecas, Juan Villén, ha trasladado que este año previsiblemente mantendrá el tono "optimista" en lo relativo a la financiación hipotecaria tras un 2025 en el que la competencia entre entidades bancarias y el apetito por seguir concediendo préstamos ha mantenido los tipos de interés en un entorno interesante y apetecible para las familias.

Por su parte, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha recalcado que la financiación sigue siendo el principal motor del ciclo inmobiliario y el elemento que "activa o frena" la demanda y que si el Euríbor se mantiene estable, como previsiblemente pasará en la primera etapa del año, las entidades financieras seguirán ofreciendo condiciones hipotecarias competitivas.