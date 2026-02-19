Le recuperación del mercado europeo lleva las exportaciones alicantinas a un nuevo máximo histórico

Las exportaciones alicantinas cerraron el pasado año con un nuevo récord histórico, a pesar de la incertidumbre generada en los mercados internacionales por los bandazos de Donald Trump y su política arancelaria. La recuperación de los mercados europeos y la subida de los envíos al Magreb compensaron sobradamente la caída registrada en Estados Unidos y permitieron finalizar en positivo uno de los ejercicios más movidos que se recuerdan.

De esta forma, el valor de los productos alicantinos que se enviaron al extranjero alcanzó los 7.365 millones de euros, un incremento del 5,4 % que supera con creces el magro crecimiento de las exportaciones nacionales, que apenas sumaron un 0,7 % más que en 2024, con un total de 387.091 millones de euros.

Con esta cifra se superan los 7.060 millones de euros que sumaron las exportaciones de la provincia en 2022, que, hasta la fecha, había sido el mejor año para los empresarios de la demarcación, de acuerdo con los datos que recopila el Instituto de Comercio Exterior (Icex).

Destinos

El impacto de los aranceles de Trump se notó en una considerable caída de las ventas en Estados Unidos de alrededor del 9 %, hasta los 408 millones de euros. Una reducción que, sin embargo, apenas se nota en el cómputo general gracias a la buena marcha del resto de mercados.

Francia se mantuvo como el principal cliente de los exportadores alicantinos, con 1.049 millones de euros, una cifra prácticamente calcada a la del año anterior. Crecieron con fuerza las ventas en Alemania, con 881 millones de euros, un 11,3 % más, tras las dificultades registradas en este país en los dos ejercicios precedentes por culpa de la inflación y, en especial, del coste de la energía, que disparó la factura en calefacción de los hogares germanos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Pero también mejoraron los envíos a Italia, con 664 millones, un 3 % más; Portugal, con 604 millones y una subida del 10,2 %, Países Bajos (239 millones, + 10,1 %); Polonia (174 millones, + 17,5 %); o Bélgica, con 189 millones y un incremento del 13 %.

También destaca el considerable aumento de los envíos desde la provincia al norte de África. Por un lado, Marruecos ya compra a las empresas alicantinas productos por valor de 228 millones de euros, un 15,1 % más; y, por otro, el restablecimiento de las relaciones con Argelia ha disparado las ventas a este país, que el año pasado adquirió productos alicantinos por valor de 152 millones de euros, más del doble de los 69 contabilizados en 2024.

Calzado

En cuanto a los productos que se venden, uno de los aspectos más destacados es que el calzado -la principal exportación de la provincia- consigue contener la caída de ejercicios anterior y acaba el ejercicio con un descenso de solo un 2 %. Así, el año pasado los productores del Vinalopó -Elche, Elda, Monóvar y Petrer, principalmente- consiguieron facturar 1.055 millones de euros con las comandas que les llegaron del exterior y que resultan claves para la rentabilidad de muchas de las fábricas del sector.

Pero, sin duda, el gran protagonista del auge exportador de la provincia es el sector agroalimentario que, en su conjunto, sumó 2.384 millones de euros en exportaciones, casi un 9 % más. Dentro de este apartado, el mayor volumen corresponde a la fruta fresca, con 807 millones de euros y un repunte de más del 19 %, según el Icex. Las conservas -que incluyen, por ejemplo, las aceitunas rellenas- también crecieron un 13 %, hasta los 379 millones; mientras que el apartado de otros preparados alimenticios sumó 119 millones, un 83 % más. Chocolates, artículos de confitería o bebidas fueron otros de los apartados que mejoraron sus cifras, dentro de este apartado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Del mismo modo, también fue un buen año para la metalurgia. Las ventas de productos de aluminio -desde láminas para la fabricación de tapones, como las que se producen en la factoría de Aludium en Alicante, hasta los perfiles para ventanas que salen de varias factorías del Vinalopó- experimentaron un incremento del 15,8 %, hasta los 348 millones. Igualmente, la venta de maquinaria subió un 11 %, hasta los 228 millones; y las manufacturas de hierro, otro 13 %, hasta los 128 millones.

Entre los sectores tradicionales, el juguete no logró remontar sus cifras y acabó el ejercicio con un descenso del 5 %, hasta los 112 millones; casi la misma cifra en que aumentaron las ventas de muebles, que se incrementaron un 5,1 %, hasta los 147 millones.

Mejor le fue al sector textil, que logró facturar 538 millones con sus envíos al extranjero, un 4,9 % más. Por su parte, el mármol sigue a medio gas. Las ventas de bloques de piedra en bruto cayeron un 8,4 %, hasta los 44 millones; mientras que las manufacturas mejoraron un 1,7 %, hasta los 88 millones. Por último, la potente industria del plástico de Ibi alcanzó un volumen de pedidos de 490 millones, casi un 6 % más.