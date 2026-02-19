Nestlé quiere salir del negocio del helado y pone a la venta su participación en el fabricante de Maxibon

Después de un ejercicio en el que el beneficio neto se redujo en un 17% respecto al anterior, la multinacional suiza Nestlé quiere dar un golpe de timón y cambiar su estrategia, según ha anunciado este jueves el consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil, en la presentación de los resultados empresariales de 2025. Así, aunque el beneficio atribuido fue de 9.033 millones de francos (el equivalente a 9.900 millones de euros), una cifra nada desdeñable, la dirección del grupo ha decidido deshacerse de su parte en el accionariado del fabricante de helados Froneri, el segundo gigante mundial del sector, que elabora, entre otras marcas, las populares Maxibon y Nuii. Lo hace para centrarse en sus otros cuatro negocios globales: el café, las mascotas, la nutrición y los alimentos y snacks.

Además, la multinacional ha anunciado que acelerará la transformación de su negocio simplificando su estructura organizativa con mayor responsabilidad local, después de anunciar el pasado otoño un recorte de 16.000 empleos en dos años para ahorrar costes. La ejecución urgente de este programa de ajuste ha permitido alcanzar, según ha afirmado la compañía, un 20% del objetivo de ahorro de 1.000 millones de francos (1.096 millones de euros) en eficiencias operativas de oficina, "por encima de lo previsto". "Estamos acelerando nuestra estrategia. Centramos nuestra cartera en cuatro negocios, liderados por nuestras marcas más sólidas, con recursos priorizados y una organización simplificada", ha subrayado Navratil.

De hecho, fue la propia Nestlé la que impulsó, en 2016, el nacimiento de Froneri, surgido al segregar la división de helados y fusionarla con la empresa R&R, especializada en la producción de marcas blancas y líder en este ámbito. Desde entonces, se ha convertido en el segundo mayor actor del mercado del helado, duplicando sus ingresos. La firma, además de las marcas que elabora para cadenas distribuidoras, tiene acuerdos de licencia que le permiten fabricar los helados Cadbury, Oreo, Lotus Biscoff, Milka y Toblerone, además de las propias. El pasado octubre, se confirmó la adquisición del 50% perteneciente a R&R por parte del estadounidense Goldman Sachs, en alianza con la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), en una operación de unos 15.000 millones de euros (17.600 millones de dólares).

Un segundo semestre menos malo

En el último ejercicio, las ventas de Nestlé sumaron 89.490 millones de francos (98.085 millones de euros), un 2% menos que en 2024, con un lastre del 5,7% por el tipo de cambio. Lo cierto es que, en cifras orgánicas, que excluyen el efecto del cambio de divisas y de las variaciones del perímetro contable de la empresa, hubo un aumento de un 3,5%. Solo en el cuarto trimestre de 2025, las ventas de la compañía suiza alcanzaron los 23.621 millones de francos (25.890 millones de euros), un 2,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque en datos orgánicos crecieron un 4%.

Los ingresos de Nestlé en América disminuyeron en 2025 un 4,6%, hasta 34.482 millones de francos (37.794 millones de euros); bajaron un 3% en Asia, Oceanía y África, con 20.553 millones de francos (22.527 millones de euros); mientras que aumentaron un 2,9% en Europa, hasta 17.581 millones de francos (19.270 millones de euros). Asimismo, las ventas de Nestlé Health Science sumaron 6.551 millones de francos (7.180 millones de euros), un 2,8% menos; mientras que las de Nespresso aumentaron un 1,6%, hasta 6.481 millones de francos (7.103 millones de euros); y las del negocio de aguas y bebidas premium se mantuvieron estables en 3.548 millones de francos (3.889 millones de euros).

"Me siento alentado por nuestro desempeño durante 2025, que refleja las acciones específicas que hemos implementado en un entorno externo difícil", ha asegurado Navratil, para quien la mejora del crecimiento orgánico, el crecimiento interno real y las tendencias de cuota de mercado en el segundo semestre "demuestran que nuestras acciones están dando resultados". "Si bien queda mucho por hacer, confiamos en que la ejecución más rápida de una estrategia más enfocada generará una mejora sostenida a través de 2026 y más allá", añadió.

De cara al ejercicio 2026, Nestlé espera que el crecimiento orgánico oscilará entre el 3% y el 4%, con un crecimiento real interno acelerando con respecto a 2025, impulsado por los planes de crecimiento enfocados de la empresa, incluyendo un impacto negativo esperado de devoluciones y escasez de existencias de aproximadamente 20 puntos básicos debido a la retirada de fórmula infantil.