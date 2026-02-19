Repsol aumentará en un 50% su producción de petróleo en Venezuela en los próximos 12 meses

A principios de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, prometió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que triplicaría su producción de petróleo en los próximos tres años si las circunstancias acompañaban. Dicho y hecho. Apenas dos meses después de aquella reunión en la Casa Blanca y tras recibir la licencia de la administración americana para poder operar en el país caribeño, la petrolera española anuncia un aumento del 50% de su producción de petróleo en el país, y del 10% del gas.

"Estamos preparando el proyecto para aumentar la producción de gas en Venezuela a 640 millones de pies cúbicos por día desde los 580 actuales, lo que representa un aumento aproximado del 10%. En cuanto a la producción de petróleo, también restableceremos las operaciones normales (...) Vemos que podríamos aumentar la producción bruta de petróleo en más del 50% en los próximos 12 meses. Tenemos ambición y margen para alcanzar el objetivo de triplicar la producción en tres años, pero lo importante es enfocarnos en el corto plazo", ha explicado Imaz a los analistas durante la presentación de los resultados anuales de la compañía.

En 2025 la producción anual de hidrocarburos (petróleo y gas) en Venezuela de Repsol se elevó a 26 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep), dos millones más que el año anterior, lo que representa el 13% de su producción global. Es el segundo país con mayor producción de hidrocarburos para la compañía; pero lejos del primero, Estados Unidos (67 millones de barriles equivalentes de petróleo). El consejero delegado aseguró que la compañía ofrecerá más detalles sobre sus planes en el país en la actualización de su plan estratégico, previso para el próximo 10 de marzo.

El directivo volvió a definirse como "optimista" respecto a la situación en el país y a la evolución del "entorno político, social y económico", así como sobre el devenir del sector de hidrocarburos que, a su juicio, "debe desempeñar un papel importante en la estabilización y el crecimiento de la sociedad y el país venezolanos". "Veo que se abre una nueva oportunidad en Venezuela. Vemos margen para iniciar y normalizar nuestras operaciones y nuestra actividad comercial, impulsando el aumento de la producción de petróleo en el país. Repsol está plenamente comprometida con esta vía, que se abrió hace cinco o seis semanas", ha indicado Imaz.