Tirar de orgullo local: Industria propone a los empresarios del juguete la creación de la IGP Muñecas de Onil

La provincia de Alicante y, en concreto, la Foia de Castalla, es una de las zonas de referencia para el sector del juguete en España que vive una situación complicada de múltiples factores como la bajada de la natalidad, el cambio de gustos de los consumidores y, especialmente la competencia desleal. En este marco, la Mesa Sectorial se ha reunido para evaluar y analizar el estado de una industria clave. Una de las novedades que ha puesto encima de la mesa la Conselleria de Industria es la puesta en marcha de un proyecto para crear la Indicación Geográfica Protegida Muñecas de Onil.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, ha presentado al sector juguetero de la Comunidad Valenciana el desarrollo de esta figura que ahora ampara Europa y que registra y gestiona la EUIPO. Payá ha animado al sector a iniciar este proceso para las muñecas u otros productos, y ha ofrecido asesoramiento técnico y colaboración de la Conselleria para acompañarles durante el proceso de tramitación.

Preguntada por los pasos a dar en el caso de una IGP como Muñecas de Onil, la directora general de Emprendimiento recuerda que "fueron el primer producto al que nos dirigimos para dar a conocer este nuevo signo distintivo". Así explica que "lo primero que hay que hacer es poner de acuerdo al sector y ver quién va a gestionar la solicitud: una agrupación de productores, una entidad local, una asociación".

Peso del sector del juguete en la Comunidad Valenciana. / Fuente: AEFJ

La siguiente cuestión es elaborar de "forma consensuada un documento que defina el producto, delimite la zona geográfica y demuestre el vínculo entre la calidad/reputación y el lugar de origen. También hay que preparar el reglamento de uso que definirá las condiciones técnicas que todos los productores deberán cumplir para usar la indicación". Por último, "una vez presentada la solicitud se inicia el procedimiento administrativo con una fase nacional y tras su aprobación una posterior fase a nivel de la Unión Europea", añade.

Desde el punto de vista general, la directora general de la Conselleria de Innovación e Industria ha explicado que la propuesta "puede ofrecer este nuevo signo distintivo a sus productos. El potencial que tiene crear una IGP es proteger un producto artesanal o industrial originario de un lugar, cuya calidad, renombre u otra característica se pueda atribuir fundamentalmente a su origen geográfico y que, al menos una de sus fases de producción, tenga lugar en la zona geográfica definida".

Payá destaca que "las indicaciones pueden ejercer un efecto económico positivo en las microempresas y pymes, contribuyendo al incremento de su producción, estimulando la elaboración de productos de calidad, reforzando la competitividad de las empresas, y permitiéndoles luchar contra la falsificación y los presuntos usos fraudulentos de los nombres geográficos protegidos en el mercado interior y, eventualmente, en mercados de países terceros".

Al lanzar la propuesta, la responsable de la Conselleria recuerda su desarrollo se ha demostrado que "puede contribuir al desarrollo económico local, fomentando la creación de empleo, el turismo en zonas rurales y menos desarrolladas, así como la protección y valorización del saber hacer y del patrimonio común".

Instalaciones de la juguetera Berjuan de Onil. / Juani Ruz

Lucha contra ilegales

Por otra parte, la Mesa Sectorial del Juguete ha acordado dar un paso más en los controles para detectar los fraudes. El secretario autonómico, Felipe Carrascosa, ha advertido de que algunos 'marketplace' “están generando una competencia desleal para las empresas jugueteras de la Comunitat Valenciana que sí cumplen con la normativa europea en materia de seguridad y controles de calidad”. De este modo, ha alertado de que estas plataformas afectan directamente al empleo y a la viabilidad del tejido industrial valenciano, “y ponen en riesgo la seguridad infantil, los principales consumidores de este tipo de productos”.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la elevada incidencia de productos que incumplen la normativa europea de seguridad en determinadas plataformas online. Según datos trasladados por el sector, hasta un 90 % de los artículos analizados en algunos canales digitales presentan incumplimientos, y en torno al 80 % pueden suponer un riesgo para el consumidor.

Por ello, ha avanzado que la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo se reunirá directamente con el sector del juguete “para evaluar conjuntamente las medidas que ya se están llevando a cabo y explorar nuevas iniciativas que refuercen la seguridad y la calidad de estos productos”.