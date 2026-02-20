La Cámara de Alicante recibe 779.500 euros de ayuda directa de la Diputación

La Cámara de Comercio de Alicante ha elevado su dependencia de fondos públicos hasta el 88 % de su presupuesto de 10 millones de euros, la más alta de las tres entidades camerales provinciales de la Comunidad Valenciana. Las subvenciones, tal y como lo denomina el presupuesto, es el de mayor importancia en los ingresos. Ya lo era en 2025, cuando representó el 77 %.

En la obtención de dinero público, la entidad se ha beneficiado de unas ayudas directas de la “generosidad” de la Diputación Provincial. La institución provincial se convirtió en uno de los pilares económicos de la corporación con la llegada de Carlos Mazón al Palacio Provincial y tras pedir la excedencia como gerente. Es más, la victoria electoral en las autonómicas también tuvo su reflejo en las cuentas que crecieron.

Por cifras. En 2025, la Cámara alicantina recibió 1,2 millones de subvenciones a dedo de ambas instituciones, según los datos de la Base Nacional de Subvenciones. Esa cantidad representó el 18 % de sus ingresos públicos, es decir, uno de cada cinco euros tuvo su origen en ayudas nominativas. De esos 1,2 millones, la Diputación concedió 779.500 euros y el Consell, ya con Mazón de presidente, 495.000 euros. Muy lejos de los 176.540 euros que recibió la de Valencia, por citar la de mayor población.

Evolución de las ayudas directas de la Diputación a la Cámara de Alicante. / Fuente: BNS y portal Transparencia DPA

La línea ascendente es vertiginosa en el caso de la Diputación. La entidad que preside Carlos Baño hace diez años apenas contaba con una subvención para el mantenimiento de la red de viveros que oscilaba entre los 30.000 a 75.000 euros. Según el portal de Transparencia de la institución, incluso llegó a ser cero en 2015.

Durante los diez últimos años, hay un punto de inflexión: 2019, el mismo en el que Mazón toma las riendas provinciales. En ese ejercicio se pasa de 204.679 euros en 2018 (César Sánchez estaba como presidente) a 520.500 euros en 2019 (año del relevo). Después llegó un anómalo 2020, por la pandemia, pero la cifra se fijó en 345.500 euros.

Pronto las subvenciones se dispararon. Así se pasó a los 733.487,05 euros en 2021; bajó a los 591.500 euros, que tiene su explicación y subió, de nuevo, a 690.987,60 en 2023 hasta los actuales 779.500 euros que ya se han mantenido en el mandato de Toni Pérez.

Para qué

Junto al mantenimiento de la red de viveros (150.000 euros), los conceptos de las ayudas son básicamente la promoción y el turismo. La más cuantiosa para Alicante Gastronómica (365.000 euros) y el resto oscilan entre los 15.000 del proyecto “Jóvenes para la industria de la provincia” y los 45.000 euros para las acciones de promoción de turismo industrial “Made in Costa Blanca”, que en realidad cuelgan del Patronato de Turismo.

Evolución presupuestaria de la entidad alicantina. / Fuente: portales de Transparencia CCA

En el caso de la Generalitat Valenciana, las subvenciones responden al “apoyo a la promoción de productos turísticos 2025” (375.000 euros) y “la realización de Acciones de Formación de Tutores/as de Empresa” (120.000 euros).

Sin transparencia

El desglose procede de la Base Nacional de Subvenciones desde 2022, cuando se generó esta plataforma que obliga a las administraciones a dar cuenta no solo de las convocatorias, sino también de las concesiones de subvenciones.

Lógicamente, no se ha computado el 1,5 millones que está presupuestado en las cuentas de la Generalitat, dentro del área de Hacienda, para las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el puerto de Alicante. El convenio que se firmó en 2024 se prolongó inusualmente a 2025. Todos confiaban en que en abril se abrirían las puertas del nuevo espacio, pero la falta de licencia municipal y las posteriores anomalías detectadas por los funcionarios del Consell y publicadas por INFORMACIÓN, provocaron que esa ayuda extra no llegara.

La falta de transparencia en las cuentas se ha convertido en un hándicap durante el mandato de Carlos Baño. La Cámara actualizó parcialmente su portal de Transparencia, pero a cierre de la edición de este diario, seguía sin ser accesibles los datos relativos a convenios y subvenciones, lo que mantiene el incumplimiento de la Ley de Transparencia y del Código interno cameral.

A pesar de una reacción inicial, con la publicación del presupuesto de 2026, las deficiencias y los incumplimientos son visibles.