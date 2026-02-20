INFORMACIÓN distingue a seis referentes del sector agro

Si hay un sector en la provincia de Alicante que se define por su capacidad exportadora, su diversificación y una apuesta cada vez más firme por la sostenibilidad y la digitalización, ese es el agroalimentario. Un sector que sigue destacando por ser uno de los grandes motores económicos del territorio.

En ese contexto, la tercera edición de los Premios Sector Agroalimentario, organizados por INFORMACIÓN, vuelve a poner el foco en quienes están impulsando esa transformación desde el campo. La entrega de galardones se celebrará el próximo jueves 26 de febrero, a las 10.30 horas, en el Club INFORMACIÓN.

Estos premios nacieron con un objetivo claro: reconocer y dar visibilidad a proyectos que marcan la diferencia. No solo por sus cifras, sino por su impacto real en el territorio. Las categorías —innovación, trayectoria, igualdad, sostenibilidad, internacionalización y emprendimiento emergente— reflejan los principales retos y líneas de evolución del agroalimentario alicantino.

Para seleccionar a los galardonados, esta semana se reunió un jurado experto formado por Juan Planells, director territorial de la Conselleria de Agricultura; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante; Alberto Travé, presidente de La Unió en la provincia; José Luis Todolí, catedrático del departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Alicante; Mari Luz García Pardo, subdirectora del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH); Laura Vera Murcia, directora de Zona de Cajamar; y Miguel Vilaplana, redactor de INFORMACIÓN.

La decisión no fue sencilla. Cada categoría reunió propuestas con alto nivel de calidad, impacto y compromiso con el territorio.

Innovación: M de Alejandría

En la categoría de Innovación, el premio recae en M de Alejandría, un proyecto que une tradición vitivinícola y tecnología para llevar el moscatel al límite de su expresión. El vino nace en Finca La Alberca, en la Marina Alta, trabajando con una de las variedades más representativas de la provincia: el Moscatel de Alejandría.

La innovación está en el proceso. Las uvas se congelan antes de su prensado. El agua del grano es lo primero que se solidifica, lo que permite obtener un mosto con mayor concentración de azúcares y aromas. La prensada debe realizarse antes de que los cristales de hielo se deshagan. El resultado es un vino intenso, concentrado y sorprendente.

Trayectoria: Cooperativa Agrícola Católica Cocentaina

El premio a la Trayectoria distingue a la Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. de Cocentaina, una entidad con más de un siglo de historia. Su origen se remonta a 1916, con la constitución del Sindicato Católico de Obreros del Campo, germen de la actual cooperativa. En 1944 se formaliza como cooperativa y mantiene desde entonces su objetivo principal: la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra, producto emblemático de la comarca.

Con 650 socios en la actualidad, la cooperativa ha sabido adaptarse a distintas etapas, apostando siempre por la mejora de la calidad y la diversificación de servicios.

La igualdad forma parte de su ADN. Desde sus inicios, las mujeres han tenido presencia en los órganos de gestión. En 2019 alcanzaron la paridad en el Consejo Rector, con seis hombres y seis mujeres. En 2021 recibieron el Premio a la Igualdad de Oportunidades de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de España. Además, impulsan el AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants, jornadas técnicas y un concurso internacional que vincula el aceite con la dieta mediterránea y la investigación universitaria.

Igualdad: María Tornero Patiño

El reconocimiento a la Igualdad es para María Tornero Patiño, joven ganadera que decidió hacerse cargo de la explotación de cabras heredada de su abuelo cuando la alternativa era cerrar.

En un sector tradicionalmente masculinizado, su decisión supone algo más que continuidad familiar. Representa la incorporación real de la mujer joven al campo. Además, ha sabido conectar con nuevas generaciones a través de vídeos que muestran el día a día de la ganadería, aportando visibilidad y normalizando el papel femenino en el sector.

Emergente: Mediterranean Algae Technologies

En la categoría Emergentes, el premio es para Mediterranean Algae Technologies, startup biotecnológica nacida en Alicante en 2021.

Su actividad se centra en el desarrollo de soluciones sostenibles basadas en macroalgas mediterráneas. Han colaborado con universidades y centros de investigación y cuentan con el Sello Europeo de Excelencia. Su trabajo explora aplicaciones en alimentación, agricultura y economía circular, apostando por un recurso con gran potencial y bajo impacto ambiental.

Sostenibilidad: CIAGRO

El premio a la Sostenibilidad recae en CIAGRO, Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental, ubicado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández.

Sus líneas de trabajo abarcan desde la calidad y seguridad alimentaria hasta tecnologías innovadoras para una producción primaria sostenible, biodiversidad, cambio climático y gestión eficiente de suelo, agua y energía. CIAGRO es el tercer centro líder en investigación agrícola a nivel nacional y trabaja con investigadores reconocidos internacionalmente. Su actividad está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con estrategias de bioeconomía y biodiversidad.

Internacionalización: Frutos Secos El Mañan

El premio a la Internacionalización distingue a Frutos Secos El Mañan, la mayor cooperativa de frutos secos de la Comunitat Valenciana. Desde 1987 ha logrado que la almendra alicantina llegue a Estados Unidos, Canadá, Asia, Oriente Medio y toda Europa. En una provincia que es gran centro de importación de almendra, la cooperativa ha recorrido el camino inverso: exportar producto local al mundo.

Noticias relacionadas

Así, ha consolidado un modelo que apuesta por la sostenibilidad del cultivo y la apertura a mercados internacionales.