Nuevo récord en Alicante: cada día se venden 150 casas

Se cumplieron las previsiones y 2025 finalizó, por segunda vez consecutiva, como el año en que más viviendas se han vendido en la provincia de Alicante. Al menos desde 2007, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a recopilar esta información de los Registros de la Propiedad. La inmigración, la formación de nuevos hogares y la fuerte demanda de los compradores internacionales están detrás de un fenómeno, que ha disparado los precios de los inmuebles y que ya está provocando graves problemas de accesibilidad una parte cada vez más considerable de la población.

De esta forma, el pasado ejercicio finalizó con 54.767 viviendas vendidas en la provincia, un 4,5 % más que el año anterior, que ya marcó un nuevo máximo en la serie histórica que ofrece el organismo público. Esto significa que promotoras e inmobiliarias colocaron cada día 150 casas en Alicante, un ritmo inédito hasta la fecha.

El mayor incremento se registró en el mercado de la obra nueva, con 10.716 inmuebles entregados, un 8,7 % más que en 2024, como consecuencia de la aceleración que experimentó la construcción de muchos proyectos a partir de 2022, cuando se produjo la eclosión de demanda tras la pandemia.

A pesar de ello, la vivienda usada sigue siendo la gran protagonista del mercado, al concentrar el 80 % de todas las operaciones contabilizadas. En total, se formalizaron 44.051 transacciones de casas de segunda mano, un 3,7 % más.

Ralentización

A pesar de que la cifra anual sigue siendo positiva, lo cierto es que en la segunda mitad del ejercicio se empezaron a detectar síntomas de cierto agotamiento del mercado, que en el sector vinculan a los elevados precios que se han alcanzado los inmuebles, junto la reducción del stock disponible, que en muchas ciudades ya se limita a aquellos pisos que se encuentran en peores condiciones o, por ejemplo, que se ubican en alturas elevadas y carecen de ascensor.

Un edificio en construcción en Elche. / AXEL ALVAREZ

Una tendencia que se percibe, especialmente, en las denominadas zonas calientes, es decir, en aquellas provincias donde el mercado ha crecido con más fuerza en los últimos años y donde también se han encarecido más los precios.

La mejor prueba es el propio dato de incremento del número de escrituras, que en Alicante apenas crece el 4,5 % mientras que en el conjunto del país lo hace a un ritmo del 11,5 %.

Por lo que respecta a la tipología de los inmuebles, durante el año pasado se vendieron 52.401 viviendas de precio libre frente a solo 2.366 de protección pública, la mayoría de ellas de segunda mano, ya que la cifra de nuevas VPP construidas fue menor.

Datos nacionales

En el conjunto de España se vendieron 714.237 unidades, la cifra más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando se contabilizaron 775.300 operaciones. En 2025 todas las comunidades autónomas registraron aumentos de las compraventas, siendo los más significativos los de Castilla y León (18,9 %); Castilla-La Mancha (17,8 %); La Rioja (16,3 %); Extremadura (16,1 %) o Murcia (16 %). En Madrid subieron un 4,8 % y en Cataluña un 13,9 %.

En cuanto a las previsiones para este ejercicio, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que la persistente escasez de oferta a precios competitivos seguirá actuando como un freno estructural del mercado y presionando al alza los precios, lo que llevará a parte de la demanda a aplazar su decisión de compra, pese a que en muchos casos las cuotas hipotecarias siguen siendo inferiores al coste del alquiler.

Una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Por su lado, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha expuesto que el déficit de vivienda ha provocado que el crecimiento del número de compraventas se haya suavizado desde antes del verano y considera que en los primeros compases del año muy posiblemente se mantenga esta tendencia, con incrementos en operaciones.

Por último, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha pedido consensos regulatorios estables y políticas de medio y largo plazo que faciliten la producción de vivienda, tanto en venta como especialmente en alquiler, para corregir el déficit estructural de oferta de vivienda y ha insistido en que la solución para mejorar la accesibilidad y reducir la tensión en precios pasa por aumentar de forma sostenida el parque residencial.