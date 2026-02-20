Operación Castor: Costa Blanca trata de seducir a un potencial mercado de 5 millones de turistas

Más de 5 millones de estadounidenses y canadienses visitaron España el año pasado, una cifra que va en aumento desde la pandemia. A la espera del ansiado vuelo directo, el Patronato Costa Blanca lleva tiempo trabajando en seducir a los prescriptores de estos dos países para ir abriendo un mercado de un gran potencial. Una de los encuentros clave es el que se celebra estos días en Alicante y que se gestó en Fitur. En el foco, mostrar las bondades del clima y especial atención a la oferta de un deporte que se ha convertido en un acicate para los 6 millones de golfistas que viven en el país y no pueden disfrutar de sus campos por las bajas temperaturas.

"Te favores de la llamada población objetivo, pero estamos centrados en animando a esa nueva demanda", subraya el director del organismo turístico de la Diputación de Alicante, José Mancebo. Generar esta oportunidad pasa, por ahora, por aprovechar los flujos de turistas de origen canadiense que han dejado de ir a jugar al golf a Florida y que pueden llegar a la provincia vía Portugal, según explica el responsable del Patronato. Por supuesto, también los estadounidenses, pero lógicamente en otro contexto. En ese sentido, los competidores directos son Cádiz y Málaga.

Un momento de la jornada de trabajo celebrada con los turoperadores de USA y Canadá. / INFORMACIÓN

Sin embargo, el "workshop" que ha traído a Alicante a turoperadores precedentes de Estados Unidos y Canadá con el fin de mostrarles el potencial turístico, educativo y residencial de la provincia se ha realizado gracias a la cooperación de la Costa Blanca con la European Tourism Association (ETOA). La visita cuenta con la participación de asociaciones del sector como Hosbec, APHA, Asociación de Campos de Golf, Provia, Avive, Ruta del Vino, Asociación por el Turismo de Cruceros o Aptur.

Inmersión

“Estas jornadas de familiarización con el destino – las primeras que realiza ETOA en España- van a favorecer la generación de negocios, el fortalecimiento de las alianzas y la creación de nuevas oportunidades comerciales con uno de los mercados emisores, el de EEUU y Canadá, con mayor potencial y crecimiento”, ha destacado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. Este viernes, la inmersión ha incluido la zona de interior de la provincia.

La bienvenida a los operadores se realizó en el castillo de Santa Bárbara de Alicante. / INFORMACIÓN

Asimismo, desde el Patronato se ha señalado que se ha puesto en valor “las grandes oportunidades que se abren para nuestro tejido empresarial, ya que estamos ante un turista interesado por todo tipo de oferta, desde el golf, los cruceros, la gastronomía, el interior o el sol y playa”. La visita se ha bautizado con el nombre de Costa Blanca Showcase Travel y entre los asistentes han estado representantes de operadores y plataformas de relevancia internacional como Viator, compañía de Tripadvisor y una de las principales plataformas globales de reserva de experiencias; Travelzoo, referente en el mercado norteamericano en la promoción de ofertas de viaje; Travel Edge, agencia premium especializada en viajes a medida y experiencias de alto valor en Estados Unidos y Canadá; CruiseShip Centre Travel Agency, red de agencias con fuerte implantación en el mercado canadiense y especializada en cruceros; y Alberta Ciao Tours Inc, operador con sede en Canadá centrado en itinerarios personalizados.