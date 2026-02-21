Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar

Renfe ha despedido a una trabajadora que urdió un sistema mediante el que monitorizaba trenes de alta velocidad que iban con retraso para poder apropiarse del dinero de los viajeros que luego no reclamaban su indemnización. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado los hechos recogidos en la investigación efectuada por la empresa pública ferroviaria, que vio un patrón sospechoso en el cobro en metálico de una serie de compensaciones por retraso. Y, por ende, da por procedente el despido disciplinario.

Los hechos probados se remontan a las pesquisas iniciadas por la Jefatura de Terminales de Andalucía Occidental en enero de 2020, cuando se detectó el cobro de una serie de billetes con un patrón entre ellos posiblemente fraudulento. En cinco visitas a las taquillas se habían retirado importes por valor de casi 2.000 euros en concepto de pasajes de AVE que habían ido con retraso. La empresa ferroviaria activa una investigación que acaba concluyendo con el despido de una trabajadora, que operaba como comercial y a la que se imputa el cobro de ese dinero.

Las pesquisas de la empresa -y que han dado por buenas los magistrados del TSJA- determinaron que la trabajadora se valió de las credenciales de un compañero con rango más elevado que ella para poder utilizar un programa informático y monitorizar así los trenes que acumulaban un retraso suficiente como para reclamar una compensación. Una vez detectaba el tren, se disponía a sacar una lista de aquellos pasajes que se habían comprado en metálico. Pues todas las retiradas de dinero fueron en efectivo y de billetes comprados en efectivo, por lo que ni Renfe podía rastrear la tarjeta desde la que se habían cobrado ni abonar el importe de manera automática a la misma.

La comercial sacaba una copia de los billetes que cumplían estas características y esperaba un plazo prudencial de 50 días para ver si el propietario del billete acababa ejerciendo su derecho a indemnización y pedía a Renfe que le compensara por el retraso. "Eran trenes de distintas relaciones, de distinto canal de venta y que en todo, como elemento común, se había esperado para solicitar la indemnización unos 50 días aproximadamente", recoge la sentencia. Si en 50 días no nadie había pedido nada por ese billete, iba ella a quedarse con ese dinero.

Premeditación y alevosía

Según pudo acreditar Renfe en su investigación, la empleada cobró un total de 1.746,75 euros mediante esta técnica y tenía pendiente cobrar otros 248,05 euros, que no llegó a ingresar porque fue detectada. La empleada alegó no estar en sus plenas facultades mentales cuando ocurrieron los hechos, replica a la empresa que la perjudica por ser hija de un sindicalista de Renfe y niega que detrás de estos cobros haya ni premeditación ni alevosía. Los magistrados del TSJA rechazan los argumentos de la defensa por considerar que carecen de fundamento para sostenerse y sentencian: "Inferir de estos hechos que no hubo premeditación es similar a declarar derogada la ley de la gravedad", según el fallo compartido en redes sociales por el abogado Pere Vidal.

¿Cómo pueden los viajeros reclamar las indemnizaciones por retrasos en trenes?

Para reclamar una indemnización por retraso en un tren de Renfe, el viajero debe acogerse al denominado “Compromiso de Puntualidad” que la compañía ferroviaria recoge en su página oficial. Este sistema establece compensaciones económicas cuando el tren llega con una demora determinada, aunque los porcentajes y tiempos mínimos varían según el tipo de servicio contratado.

En los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia —como AVE, Avlo, Alvia, Euromed o Intercity— la devolución suele ser del 50 % del importe del billete cuando el retraso alcanza los 60 minutos y del 100 % cuando supera los 90 minutos. En los servicios Avant y Media Distancia los umbrales son inferiores:

Avant:

Retraso superior a 15 minutos: devolución del 50 %

Retraso superior a 30 minutos: devolución del 100 %

Media distancia:

Retraso superior a 15 minutos: devolución del 25 %

Retraso superior a 30 minutos: devolución del 50 %

Retraso superior a 60 minutos: devolución del 100 %

Regional y Regional Express:

Retraso superior a 30 minutos: devolución del 25 %

Retraso superior a 45 minutos: devolución del 50 %

Retraso superior a 60 minutos: devolución del 100%

Para reclamar el viajero debe introducir el localizador de la reserva, la fecha del viaje y el número de tren. En muchos casos, el propio sistema detecta automáticamente si el trayecto cumple las condiciones de indemnización. El usuario puede elegir entonces la modalidad de reembolso, que generalmente incluye la devolución al mismo medio de pago utilizado, un código descuento para futuros viajes o puntos del programa de fidelización.

También es posible presentar la reclamación de manera presencial en las taquillas o en los puntos de atención al cliente de las estaciones, aportando el billete físico o el localizador. En caso de duda, el servicio telefónico de atención al cliente puede orientar sobre el procedimiento, aunque la tramitación efectiva suele realizarse online o en estación.

El plazo para reclamar la indemnización es, una vez pasadas las 24 horas desde la llegada del tren, hasta un máximo de tres meses desde la fecha del viaje.