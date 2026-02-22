Blinker: un gigante para la distribución multisectorial

Todo empezó en 1992 en un pequeño garaje de la ciudad de Alicante. Fue el modesto embrión de una empresa que, desde los suministros industriales, empezó de forma paulatina a crecer y ganar volumen hasta convertirse en lo que es hoy en día, un auténtico gigante de la distribución multisectorial, con un catálogo de 30.000 referencias, una plantilla de 600 empleados y una facturación de 67 millones de euros. Se trata, en concreto, de Blinker, una compañía que trabaja para sectores tan variados como la automoción, la construcción, el metal, la madera, la náutica, los vehículos industriales o el mantenimiento profesional, y que cuenta con nada menos que 80.000 clientes ubicados en 25 países de cuatro continentes.

El director general de Blinker, Juan Carlos Valero, destaca que el punto de partida de la empresa fue la de ofrecer un servicio cercano, ágil y profesional, y que esos conceptos resultaron decisivos para que solo dos años después de arrancar en aquel garaje de la mano de dos emprendedores, se trasladasen ya al polígono industrial del Pla de la Vallonga con una plantilla de 14 trabajadores. Nada comparado con lo que vendría después, en 1999, al establecerse en el polígono de Las Atalayas, donde en 2008 la empresa reforzó su crecimiento con la ampliación de una sede más moderna y tecnológica en busca del liderazgo en el sector.

Uno de los grandes espacios logísticos de Blinker en Alicante. / HECTOR FUENTES

A lo largo de estos más de 30 años de trayectoria, explica Valero, "la compañía ha consolidado su posición gracias a su apuesta por la innovación, la calidad del servicio y la cercanía al cliente. Todo con una red comercial y un departamento técnico de producto que nos permite ofrecer un asesoramiento permanente y personalizado".

La internacionalización ha sido, desde los orígenes, uno de los pilares estratégicos de Blinker. Así, en el año 2000 la firma dio su primer paso fuera de España con la apertura de su filial en Portugal. Posteriormente llegaron las de Francia y Bélgica, consolidando la presencia del grupo en el mercado europeo. De hecho, actualmente 150 de los 600 empleados desarrollan su labor en estas sedes internacionales, reflejo de la creciente relevancia del ámbito internacional en la evolución de la compañía.

Hoy Blinker continúa su expansión con dos tiendas físicas en Gran Canaria y Tenerife, para atender las particularidades del mercado insular, a lo que hay que añadir la apertura de su primera instalación logística en Palma de Mallorca, compuesta por un almacén de aprovisionamiento y un punto de recogida "click & collet", reforzando así su compromiso con la proximidad.

Blinker dispone de una amplia gama de productos para los más diversos sectores. / HECTOR FUENTES

El área de operaciones de Blinker representa uno de los pilares clave del grupo. Con un equipo formado por profesionales altamente cualificados, la compañía gestiona más de 1,5 millones de líneas de pedido al año, lo que equivale a más de 350.000 pedidos que se sirven a los clientes en plazos de 24 a 48 horas en España, Portugal y Francia.

Durante los últimos años, destaca Juan Carlos Valero, la empresa ha llevado a cabo importantes inversiones en innovación y digitalización, con el objetivo de desarrollar un modelo operativo escalable que garantice el crecimiento sostenido en los próximos ejercicios, manteniendo su compromiso de crecimientos a doble dígito y máxima eficiencia en el servicio.

Así, en la actualidad Blinker cuenta con cinco almacenes de producción, organizados según el tipo de producto: textil y calzado, textil personalizado, pequeño material, gran material y productos de alta rotación. Esta segmentación, añade el director general, permite una gestión más ágil y precisa, adaptada a la diversidad de pedidos de los clientes.

Blinker está preente desde 2014 en el mundo del motor. / HECTOR FUENTES

Entre sus principales instalaciones destaca un almacén automático tipo "miniload", con capacidad para 12.400 contenedores, dedicado al pequeño material. Para los productos de gran tamaño dispone de dos naves específicas para picking, mientras que el material de alta rotación se gestiona desde un almacén de dos plantas interconectadas, un sistema que permite agilizar el proceso de extracción y empaquetado de pedidos.

El proceso logístico de Blinker no solo da respuesta a la demanda nacional e internacional, sino que también gestiona el reabastecimiento de los almacenes satélite ubicados en las islas y la exportación a otros países, consolidando una cadena de suministro sólida, eficiente y tecnológicamente avanzada que refuerza su posición como referente en el sector.

Motor

Valero señala que, fruto de la pasión por el motor y el crecimiento de su línea de productos de automoción, Blinker ha ido más allá del taller para adentrarse en el mundo de la competición y la formación técnica. En este sentido, desde 2014 trabaja junto a la escudería Campos Racing, fundada por Adrián Campos, que hoy compite en FIA Fórmula 2 y 3, Fórmula 1 Academy, F4 Spanisc Championship y recientemente en LMP3.

En 2015, Blinker se unió a Monlau, Motul Technical School, referente internacional en formación en mecánica e ingeniería de competición, y este año ha firmado un acuerdo con la escudería Aspar Team, que compite en Moto 2, Moto 3, Moto E y Junior GP, y cuenta con su propia escuela técnica. "Se trata de alianzas -remarca el responsable del grupo- que son un claro reflejo de la filosofía de la compañía, que no es otra que unir la experiencia del taller con la exigencia de los circuitos para desarrollar soluciones más eficientes y fiables".

En el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2024, Blinker alcanzó una cifra de negocio consolidada de 60.8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 11,5 % respecto al año anterior. De cara a 2025, la compañía prevé cerrar con 67 millones de euros, consolidando así, indica Valero, "nuestra posición como uno de los referentes del sector a nivel nacional".

Con la mirada puesta en el futuro, Blinker ha puesto en marcha un ambicioso plan estratégico hasta 2028 centrado en la transformación y la mejora continua, con la finalidad de seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes en un mercado cada vez más exigente, todo ello combinando la innovación tecnológica con el compromiso hacia los colaboradores y compradores.