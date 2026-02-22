EEUU garantiza que todos los acuerdos siguen en pie pese al fallo del Supremo y los nuevos aranceles

EEUU trata de aplacar las dudas que han surgido en las últimas horas después de que el presidente Donald Trump haya anunciado nuevos aranceles, que dejan en el aire el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea el pasado verano. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha asegurado este domingo, y en medio del escepticismo internacional generalizado, que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Washington, incluido el pactado con la Unión Europea, seguirán en vigor a pesar de los giros de los acontecimientos de los últimos días, tras el dictamen del Tribunal Supremo, que tumbó la mayoría de los aranceles originales impuestos por el presidente, que respondió anunciando nuevos gravámenes.

"Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan", ha declarado Greer en comentarios a la cadena estadounidense CBS sobre los pactos bilaterales acordados por EEUU con la UE y otros países como China o Corea del Sur.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

"Llevo un año diciéndoles que, ganáramos o perdiéramos (en el Supremo), habría aranceles, y que el presidente iba a mantenerlos, y estos acuerdos han sido firmados con el litigio pendiente", ha añadido. Greer ha confirmado conversaciones este pasado sábado con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para tratar la situación.

Dudas en la UE

Sin embargo, la Comisión Europea ha sacado un comunicado este domingo en el que pide a Washington "total claridad" sobre sus próximos pasos y deja entrever que existen serias contradicciones entre los nuevos gravámenes y el acuerdo bilateral firmado en agosto de 2025. Además, el portavoz de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo avanzó que pedirá dejar en suspenso los trabajos para ratificar el acuerdo firmado entre la UE y EEUU hasta conocer los términos de las nuevas políticas.

"La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025", señala la Comisión en un comunicado publicado este domingo.

"Un trato es un trato", añade la Comisión Europea. "Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos", ha manifestado sobre unos aranceles que "cuando se aplican de forma impredecible, los aranceles son inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales".