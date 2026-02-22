De la incursión en Fórmula 1 con Audi y en el fútbol con el City a añadir el catalán a su app: los próximos pasos de Revolut

La influencia de Revolut no se limita solo a los productos financieros. El banco sabe que para ganar presencia es necesario que la gente de la calle te conozca, y el patrocinio de equipos deportivos proporciona un escaparate ideal para ir ganando esa relevancia.

Tras cerrar un acuerdo de patrocinio con el Como, equipo que milita en la Serie A entrenado por Cesc Fàbregas, y servir de espónsor, junto a Nike y Emirates, de la gira europea de la NBA, Revolut ha dado dos pasos más allá al convertirse tanto en el patrocinador principal del equipo de Audi en Fórmula 1, que también contará con el auspicio de Adidas, como al anunciar su colaboración con el Manchester City, que lucirá su logo en la parte de atrás de su camiseta.

Tal y como anunció la escudería a mediados de diciembre, Audi comenzará a competir en F1 a partir del Mundial de 2026, y sus coches lucirán el logo del neobanco como patrocinador insignia. «La asociación con Revolut es una piedra angular estratégica de la identidad del equipo», afirmó Audi. Y añadió que la fintech comparte con la empresa automovilística «la ambición de innovar y conectar con un público diverso e internacional».

El acuerdo conlleva la integración de los servicios financieros de Revolut con la escudería: Revolut Business llevará las operaciones financieras del equipo, y Revolut Pay, su servicio de pago ágil, servirá para comprar en su tienda online. Además, los usuarios del banco contarán con «ventajas exclusivas» cara a las carreras.

Por su parte, Nik Storonsky, cofundador del neobanco, declaró que la alianza nace de una «obsesión compartida por la excelencia en ingeniería y un objetivo global de desafiar el statu quo». Según el neobanco, su incursión en los patrocinios deportivos responde a la urgencia de buscar al cliente en su medio natural, por lo que 2026 traerá nuevos acuerdos en el ámbito deportivo para Revolut.

Otra de las apuestas insignia de Revolut en el plano deportivo es una colaboración con el Manchester City: el nombre del neobanco figurará en la parte trasera de la equipación, lanzará tarjetas personalizadas y otras ventajas. Lo cierto es que el neobanco ya patrocinaba a la sección femenina del equipo mancuniano desde 2025, por lo que este hito supone una continuación del acuerdo que ambos actores comparten.

El neobanco estudia incorporar el catalán a su app por petición popular

En ciertas ocasiones, la presión popular puede hacer maravillas. Un ejemplo muy reciente lo muestra tratar de lograr que la app de Revolut incorpore el catalán como idioma. El 1 de abril de 2020, un tuitero llamado Josep Rodés escribió un hilo en la red social X argumentando que el neobanco debía añadir el catalán entre las opciones disponibles en su aplicación dado que más de 13 millones de personas lo hablan.

En aquel momento, el banco no emitió ninguna respuesta, pero, más de cinco años después, otro usuario retomó la cuestión. El periodista de Ara Albert Cuesta preguntó a la entidad si estaba entre sus planes incorporar el catalán en su aplicación. En esta ocasión, Revolut sí respondió: «Si lo implementamos, lo anunciaremos», afirmó.

Sin embargo, este febrero la cuestión ha ido más allá. El usuario Martí Bravo volvió a reclamar a Revolut en X la opción del catalán. Y el banco respondió por el mismo canal que trasladaría el ruego al equipo para considerarlo.

El post de Bravo acumuló más de 180.000 visitas y más de 2.000 me gusta. Max Karpis, inversor de Revolut y voz autorizada en todo lo relacionado con la compañía, se hizo eco de la noticia, contribuyendo a su visibilización. Y otros usuarios se sumaron a la reivindicación, pero el neobanco siguió dejando pocas pistas: «Por el momento no tenemos planes inmediatos para añadir soporte en catalán, pero siempre estamos buscando mejorar nuestra aplicación y hacerla más accesible. Nos aseguraremos de transmitir tus comentarios a nuestro equipo para que los tengan en cuenta en el futuro».

Lo normal es que las iniciativas populares terminen aquí, topándose con un muro de silencio. Sin embargo, el 14 de febrero, Bravo notó que Revolut había abierto una oferta de trabajo con el concepto de «experto en localización (traductor) - catalán», acelerando así sus planes para añadir esta lengua cooficial en España tras las reivindicaciones de los usuarios en redes sociales.