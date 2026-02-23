Nacho Amirola: "Me he quedado con ganas de ver más transparencia en la ejecución de presupuestos"

-¿Qué balance hace de estos cuatro años como presidente de Ineca?

-Muy satisfactoria personal y profesionalmente. Hemos conseguido que Ineca sea una entidad más relevante, más importante, con voz, que se le escucha. Desde lo que es la propia entidad, también contento porque considero que somos un poquito más fuertes, con más socios, más saneada. Desde el punto de vista personal, que para mí, ha sido muy relevante, han sido cuatro años enriquecedor. Me voy con una sensación de tremendo agradecimiento a mi junta directiva y, especialmente a mi vicepresidente Miguel Quintanilla.

-¿Se ha quedado con ganas de hacer o decir algo?

-Siempre se quedan cosas en el tintero. Me he quedado con ganas de ver más transparencia en la ejecución presupuestaria, de que las administraciones públicas realmente hiciesen ese ejercicio, que fíjese lo importante que hemos visto que es en los últimos meses. Se inició una etapa de colaboración con el anterior gobierno de la Generalitat, pero lo que debería ocurrir de una manera transparente y periódica no lo es y con la estatal, nada. No lo hemos conseguido. Sin embargo, creo que el instituto está en el camino adecuado. Creo que hemos conseguido que se cambie el discurso en la sociedad civil. Lo importante no es la presentación de presupuestos solo es también la ejecución. Sobre algo que decir, no. He hablado siempre con mucha sinceridad.

-Uno de los hitos fue sentarse con el Consell para esa demanda rendición de cuentas inversoras, ¿alguna novedad?

-No, lamentablemente no. Tristemente se ha demostrado que la ejecución presupuestaria es absolutamente fundamental para el buen gobierno de un país o de una comunidad autónoma o una provincia o un municipio.

Nacho Amirola, en un momento de la entrevista en el Real Club de Regatas de Alicante. / PILAR CORTES

-¿Se refiere al accidente ferroviario de Adamuz?

-Sí. Se esté hablando de inversiones y de mantenimiento, porque hay muchas víctimas. Francamente es triste; pero la ausencia de rendición es general. Entendemos que debería de hacerse un ejercicio de responsabilidad y no vemos que esté ocurriendo. Hemos tenido reuniones que han sido, creo, muy fructíferas, pero no hemos visto honestamente un compromiso real y sincero de transparencia.

-Se lo preguntaba por si refería al caso de las viviendas protegidas en Alicante. ¿Quién y qué ha fallado en su opinión?

-En mi opinión personal, no del Instituto porque no es un tema que hayamos analizado, han fallado varias cosas. En primer lugar, la propia legislación. Considero que hace falta una actualización de la legislación en materia de acceso a la vivienda protegida para que realmente esté dirigida a familias que lo necesitan. En segundo lugar, claramente han fallado los controles. Se han producido irregularidades administrativas y eso no debería ocurrir. Lo que a su vez debería provocar un ejercicio reflexión por parte de las administraciones públicas. En un momento de crisis de la vivienda, este tipo de casos daña la reputación empresarial, la de Alicante y la de Comunidad.

-Y la polémica por las obras de la Cámara en el puerto, ¿dañan la reputación?

-Claro. Todo lo que sea que una institución sea noticia por cuestiones que no sean su labor, creo que daña la reputación de ella y de todos. No es bueno para nadie.

-En ambos casos, ¿quién debería asumir responsabilidades?

-En mi opinión, y probablemente por mi forma de ser, haría autocrítica. Cuando las cosas no salen, lo fácil es mirar a terceros. En vez de estar exigiendo tantas responsabilidades a los demás, creo que lo que nos falta muchas veces en las administraciones y entidades es ese espíritu de autocrítica crítica, ver qué cosas podrías haber hecho de una manera distinta.

-Le pediría tres datos para definir el estado económico de la provincia de Alicante ahora que acabamos de cerrar 2025.

Me va a permitir que le de 4. Por un lado, el crecimiento del PIB, que ha sido superior al 10 % con respecto al año anterior. Después, le diría la mejora del empleo a partir de la mejora de la afiliación a la Seguridad Social, número de autónomos y reducción del paro. Es una cuestión que sabéis que nos estaba preocupando y que es un dato muy positivo. También está la creación de empresas con un 9,2 % más, que es un crecimiento elevado y además bastante superior a la media nacional y que nos tiene que enorgullecer como provincia emprendedora que somos. Y por último las exportaciones que, pese a los aranceles han crecido adecuadamente y han permitido que tengamos una balanza comercial positiva.

-Y para 2026, ¿dónde debemos poner el foco?

-Creo que debemos estar atentos fundamentalmente a la renta per cápita y la renta media disponible. Fíjese que el PIB ha crecido un 10,8 %, el PIB per cápita ha crecido un 8,42 %, pero la renta media disponible solo ha crecido un 2,6% y además por debajo de la media nacional. Es un dato francamente negativo, porque de qué nos sirve crecer si ese crecimiento no se traduce en mayor bienestar para las familias.

-Entre la macro y la micro, ¿salimos ganando o perdiendo?

-A los economistas nos cuesta mucho hablar de crecimiento económico, o de riqueza en una determinada zona, como es la nuestra que ha ido bien y ha crecido, sabiendo que por el otro lado tienes un 30,7 % de población en riesgo de exclusión social. Es inaceptable.

-¿Cuál es la receta de Ineca?

-Por un lado, no vemos que exista y creemos que se debe potenciar un plan global y de verdad a largo plazo para mejorar nuestra competitividad y la de nuestros ciudadanos. Un plan que permita mejoras en lo más básico: educación y para generar empleo de más valor añadido, mayor capacidad competitiva. Después facilitar el aumento del tamaño medio de las empresas. Desde Ineca, creemos que verdaderamente ya están haciendo esfuerzos, pero la pregunta que nos debemos hacer es que están haciendo nuestros gobernantes. No solo hablamos de inversiones en infraestructuras, sino de sumar otro tipo de medidas, por eso le indica un plan global.

-¿Medidas fiscales?

-También. Junto a administrativas, adecuadamente enfocadas, para incentivar la inversión y el empleo de calidad. Es muy difícil progresar salarialmente con los enormes costes laborales existentes en España. Es algo en lo que se debe poner el foco y solo se puede conseguir con un diálogo social que hoy vemos roto y es necesario.

Amirola realiza un balance de su paso por la presidencia de Ineca y de la situación socioeconómica de la provincia de Alicante. / PILAR CORTES

-¿No ha sido positiva la subida del Salario Mínimo Interprofesional?

-Se han tomado algunas decisiones positivas. No me refiero a eso, se trata de si queremos que la economía crezca el gobierno debe ser más conciliador. Es bastante frustrante ver que los políticos están más centrados en sus miserias internas, si me permite decirlo así, que en mejorar la vida de las ciudadanos.

-Habló a final de año de realizar un estudio de infraestructuras energéticas para la provincia, ¿seguirla propuesta?

-Nos hemos enfocado en infraestructuras de carreteras, ferrocarril e hídricas, muy necesarias, y creemos que hay un cuarto elemento que también es necesario para la mejora de la competitividad de Alicante, que son todos aquellos elementos que tienen que con el crecimiento de un determinado territorio. Eso significa ni más ni menos que la demanda energética.

¿Tenemos cubierta la oferta energética adecuada para crecer en la provincia? Es la duda que nos planteamos.

-¿Tenemos la adecuada?

-Es lo que nos planteamos y además si está dimensionada para el futuro. Nos gustaría responder con análisis y estudios, porque esa va a ser una de las claves si queremos ser una provincia diversificada y capaz de atraer inversiones.

-¿Y las necesidades de la tecnología?

-Todo lo relacionado con la parte digital, por supuesto; pero el planteamiento es más de base. Si queremos una provincia más diversificada y que sea más resiliente, necesitamos reforzar otros sectores diferentes al turismo y el inmobiliario que son nuestras locomotoras. Nos referimos al industrial, manufacturero o agrícola. Para ello, tendremos que poder cubrir toda la demanda energética y ahí está también el agua.

-Y respecto a la introducción de indicadores de cambio climático, ¿veremos alguno en los próximos estudios?

-Es difícil porque hay pocos datos desagregados por provincias; pero vemos que se hacen avances en el INE y a escala nacional en lo relacionado a la sostenibilidad. Lo seguiremos de cerca y se incluirán en la medida que aporten valor.

-Antes de marcharse, ¿cómo están las relaciones con la CEV tras el cambio en la presidencia?

-Hemos tenido ya algunas conversaciones. Creo que el nuevo presidente es una persona que piensa en el bien de la provincia, así que hemos colaborado mucho con la CEV y lo vamos a seguir haciendo.

-Y con la Cámara de Comercio, ¿algún proyecto a la vista?

-No, no tenemos en cartera ningún proyecto juntos. La relación es institucional y de cortesía como siempre. Ineca no es una asociación, es un instituto y como tal entendemos que estamos al servicio de ciudadanía, administraciones y sociedad civil.

-¿Seguirá en Ineca?

-Sí, claro y firmemente involucrado a disposición del presidente y de la junta directiva. Es bueno que las instituciones se regeneren y entren personas nuevas que ayuden a dar nuevo impulso a las instituciones y entidades.