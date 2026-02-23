BBVA lanza un pack para facilitar los pagos con tarjeta en otras divisas

BBVA lanza una nueva propuesta para clientes que viajan o realizan compras internacionales con la puesta en marcha en España del nuevo Pack Viajes Esencial. Desde el 22 de febrero, los clientes particulares de España pueden realizar compras de hasta 300 euros al mes con tarjeta en moneda distinta al euro sin comisiones, incluso los fines de semana, con el fin de facilitar las compras y estancias en el extranjero, según informan desde la entidad.

Con esta iniciativa, el banco incorpora este beneficio como un atributo estructural del banco, sin necesidad de activación y sin límite temporal. La ventaja se aplicará automáticamente al pagar, incluidos los fines de semana.

La medida amplía el acceso a una ventaja que hasta ahora estaba vinculada a determinados colectivos o planes específicos. Actualmente, 1,5 millones de clientes de BBVA en España realizan pagos en divisa, ya sea en viajes físicos, en comercio electrónico internacional o en ambos entornos.

La sede de BBVA en Madrid. / INFORMACIÓN

El lanzamiento del Pack Viajes Esencial forma parte de una reorganización completa de la oferta de BBVA en España. La entidad establece una estructura de cuatro niveles, diseñada para adaptarse a las distintas necesidades de los clientes. El pack Esencial, incluido sin coste en las tarjetas de débito y crédito, permite realizar compras en divisa no euro hasta 300 euros al mes sin comisiones. El Confort, con una cuota mensual de 2,99 euros, amplía el límite hasta 1.000 euros al mes e incluye una retirada de efectivo en cajero extranjero sin comisión. El Superior, con una cuota de 7,99 euros mensuales y gratuito para el segmento joven, ofrece compras ilimitadas en divisa y hasta tres retiradas de efectivo sin comisión. Mientras que el Exclusivo, con una cuota de 14,99 euros al mes y gratuito para clientes de alto valor y determinados colectivos, permite compras y retiradas de efectivo ilimitadas en el extranjero sin comisiones.

Además, los clientes pueden mejorar su plan en cualquier momento desde la ‘app’ y adaptarlo a la duración o características de su viaje. El Pack Viajes Esencial se aplicará a tarjetas de débito y crédito, excluyendo las tarjetas prepago, y no altera las condiciones ya existentes para colectivos como jóvenes, que seguirá disfrutando del plan superior (antigua versión estándar).

Con esta nueva arquitectura, BBVA da un paso más en su propuesta digital, reforzando su posicionamiento en un entorno en el que los clientes combinan cada vez más distintos modelos de banca. El banco simplifica así la experiencia del cliente. No hay que activar nada, no hay que contratar un producto adicional ni estar pendiente de fechas. La ventaja está integrada en la tarjeta y acompaña al cliente cuando la necesita.