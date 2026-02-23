El calzado alicantino, a mantener posiciones de mercado en la feria de Milán

Mantener la posición en el mercado. Ese es el propósito con el que han acudido medio centenar de empresas de la provincia de Alicante al Salón del Calzado, Accesorios y Moda de Milán (Micam), el principal certamen a nivel internacional. La feria, que se desarrollará hasta el próximo miércoles, está registrando una buena afluencia de visitantes, con altos niveles de actividad en los expositores.

El salón cuenta con la participación 853 marcas, de las que alrededor de un 50 % con internacionales, procedentes de 28 países de diferentes partes del mundo. Del conjunto de marcas, 120 son españolas, más de la mitad de las cuales procedentes de la provincia de Alicante, principalmente de Elche, Elda y Petrer.

Visitantes en la feria de calzado de Milán. / MARIA ELISA FERR

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, Vicente Pastor, destaca que "estamos viviendo una edición marcada por el esfuerzo de las empresas por mantener su posición en el mercado en un contexto complejo". Y remarca que este lunes, la segunda jornada de la feria, "se ha percibido un mayor número de visitantes y más actividad en los stands, algo positivo dentro de unas expectativas inicialmente prudentes".

Panorama

Con relación al panorama internacional, indica que "·se observa cierto dinamismo en algunos mercados, aunque el retail sigue reflejando una caída del consumo". A pesar de ello, añade, "el sector continúa trabajando, defendiendo sus colecciones y demostrando resiliencia y compromiso con la calidad y la innovación".