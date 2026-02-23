La industria y la agricultura de Alicante exigen a Trump reglas claras para las exportaciones

Claridad en la reglas del juego. Eso es lo que exigen a EE UU los principales sectores exportadores alicantinos, a raíz de que Donald Trump haya decidido implantar un arancel genérico del 15 % para todos los países después de que el Supremo norteamericano le tumbara la primera remesa de barreras comerciales. Y es que tanto la industria como la agricultura coinciden al señalar que estos vaivenes no hacen otra cosa que generar incertidumbre en los mercados, hasta el punto de que temen que se registre una nueva caída en las ventas en territorio estadounidense después del retroceso de casi 38 millones de euros registrado el año pasado.

Las conservas, los congelados o el vino son los que más notan los aranceles José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

La guerra arancelaria promovida por Donald Trump ya ha tenido un impacto más que considerable en las exportaciones alicantinas a EE UU. Solo hace falta echar un vistazo a las estadísticas, para comprobar cómo el año pasado las ventas al exterior de la provincia al país norteamericano retrocedieron un 8,5 %, quedándose en 409 millones de euros. Pues bien, la decisión del Tribunal Supremo norteamericano de invalidar el efecto de los aranceles iniciales, lejos de despejar la situación, no ha hecho otra cosa que complicarla, toda vez que Trump ha contraatacado con un arancel global del 15 % a modo de represalia, generando todavía más incertidumbre sobre una situación ya de por sí complicada.

La falta de claridad va a retrasar las decisiones comerciales relevantes Vicente Pastor — Presidente del calzado valenciano

Una muestra de ello ha sido la reacción de la Unión Europea (UE) este mismo lunes de suspender la ratificación del acuerdo alcanzado en su momento, a la espera de que el presidente estadounidense aclare la situación.

Procesado de uva de mesa en una empresa de la provincia. / AXEL ALVAREZ

Justo claridad es lo que piden los principales sectores exportadores alicantinos, alarmados ante un panorama que cada vez presenta más incógnitas. Ese es el caso de la agricultura, todavía sorprendida ante el modo de actuar de Trump. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, señala que este tipo de medidas "no hacen otra cosa que estropear la actividad comercial, que lo que precisa es seguridad". Y destaca que los productos que más están notando los efectos de este caos arancelarios son los elaborados, caso de las conservas, los congelados o, incluso el vino. "Parece que estemos asistiendo a un juego de niños, cuando de lo que hablamos es de cosas muy serias".

Vamos dando bandazos en una situación que ya se le parece a un disparate Rosa Sánchez — Secretaria del metal provincial

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), su presidente, Vicente Pastor, hace también referencia a la incertidumbre, así como a la falta de información. Según sus palabras, "la falta de claridad obliga a las empresas a actuar con prudencia y retrasa las decisiones comerciales relevantes. Confiamos en que en breve se despejen las dudas para poder trabajar con mayor seguridad y estabilidad".

La relación entre EE UU y la UE debería ser cordial y no lo que pasa ahora Pepe Serna — Presidente del textil valenciano

Rosa Sánchez, secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), lamenta la situación, señalando que "vamos dando bandazos sin parar, en una incertidumbre que ya empieza a parecerse bastante a un auténtico disparate". La representante del sector se felicita de que la UE esté tomando medidas compensatorias como los acuerdos con Mercosur o los que se negocian con China o la India, aunque eso no es óbice para que reclame a EE UU "un mínimo de estabilidad".

Esta situación puede acabar afectando a todo el comercio internacional José Antonio Pastor — Director del juguete nacional

Por su parte, Pepe Serna, presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), coincide en que la situación "genera mucha incertidumbre, porque no tenemos las reglas claras del juego. Eso es lo que pedimos y en lo que coincidimos plenamente con la UE, porque la relación con EE UU debería ser cordial, y no lo que está sucediendo ahora".

José Antonio Pastor, director de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), no tiene dudas a la hora de señalar que el caos arancelario "no solo afecta a las ventas al país norteamericano, sino que acaba afectando a todo el comercio mundial. Lo que está sucediendo lo único que hace es generar desconfianza".