Más de la mitad de las empresas alicantinas tiene un único accionista

Las empresas familiares se mantienen como el gran pilar de la economía alicantina, al generar nada menos que el 81,4 % del PIB provincial. Sin embargo, no todas estas compañías realizan la misma aportación y, en general, aquellas en las que varios miembros de la familia comparten la propiedad suelen ser más competitivas.

Es la conclusión a la que llega el estudio Ecosistema empresarial valenciano: análisis detallado de la propiedad, el gobierno corporativo y la competitividad, que ha elaborado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económica (Ivie), con la colaboración de Caixabank. Un informe que ha analizado, a través de un algoritmo, la cadena de propiedad directa e indirecta de miles de compañías para clasificar y conocer el impacto de los distintos modelos de propiedad.

De esta forma, los autores señalan que hasta el 88,3 % de todas las empresas registradas en la provincia son de carácter familiar, frente a un 11,7 % que no pueden tener esta consideración al estar gestionadas por personas sin este tipo de lazos de consanguinidad.

Sin embargo, entre este gran grupo de compañías de carácter familiar pueden distinguirse dos subgrupos. Por una parte, aquellas sociedades que tienen un único accionista y las que tienen el capital repartido entre varios miembros de la misma saga familiar.

Menos productivas

Las primeras son las más numerosas al representar por sí solas el 50,2 % de todos los negocios activos en la provincia, lo que convierte a Alicante en la demarcación con mayor volumen de empresas de esta categoría, por delante del 45,1 % de Castellón o el 46,7 % de Valencia. Sin embargo, estas empresas fuertemente personalistas sólo son capaces de generar el 25,5 % de la riqueza que se crea en la provincia.

El tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. / ivie

Por el contrario, las compañías donde la propiedad está distribuida entre varios miembros de una familia solo representan el 38,1 % del total, pero contribuyen con el 55,9 % del PIB alicantino. Por su parte, las compañías sin lazos familiares suman el 11,7 % del total y representan el 18,6 % de la riqueza.

Según explican los autores, "el estudio permite afirmar que la fórmula más eficiente en la economía valenciana no es ni la empresa familiar personalista (controlada y dirigida por una única persona), ni la empresa con un gobierno corporativo desvinculado de la propiedad, sino aquellas configuraciones que combinan la fortaleza y compromiso de la propiedad familiar con la diversidad de perspectivas que aporta una propiedad compartida, y una gestión profesional".

El estudio observa mayores porcentajes de empresas de alta competitividad en las compañías con control familiar en el gobierno corporativo, pero con estructuras de propiedad más diversificadas. En concreto, las empresas familiares cuyo accionista principal controla solo entre el 25 % y el 49 % del capital, y que comparte tanto la propiedad como los órganos de gobierno con otras personas, son las que alcanzan el mejor desempeño relativo, ya que suman un 62,7 % de empresas de competitividad alta y media alta. Sin embargo, solo el 47,2 % de las empresas que concentran la propiedad y el gobierno en una única persona está en el grupo de las altamente competitivas.