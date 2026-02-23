Nueva inversión de 60 millones entre La Encina y Alicante para seguridad ferroviaria
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la licitación de este tramo estratégico del Corredor Mediterráneo
El Consejo de Ministros prevé autorizar este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, un nuevo contrato con un valor estimado de 60,46 millones de euros para avanzar en la implantación del ancho de vía estándar en el tramo La Encina-Bifurcación Alicante. Esta actuación se enmarca en el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.
Por su ubicación geográfica, este tramo es un enclave estratégico en el área de influencia de Alicante. El trazado parte de las conexiones con el Nudo de La Encina hasta la entrada a la estación de Alicante (75 km) y discurre por las comarcas del Alto Vinalopó, el Medio Vinalopó y l’Alacantí.
En concreto, el contrato comprende la implantación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en este eje ferroviario, entre las que destacan la instalación del nivel 2 del sistema ERTMS y del equipamiento ASFA digital como respaldo.
Asimismo, se incluye la instalación de equipos de señalización en la nueva configuración de vías adaptada para trenes de 750 metros y nuevos enclavamientos electrónicos para la gestión y regulación del tráfico, así como el despliegue de equipamientos de control, mando y señalización en los tramos que dispondrán de tercer carril.
También se adaptarán bloqueos a las circulaciones en ancho mixto, se dotará al trayecto de instalaciones de seguridad que optimicen las condiciones de explotación y se actualizará el Control de Tráfico Centralizado de Valencia a la nueva configuración de vías y señales.
Otras operaciones técnicas comprenden la modernización y adaptación de equipos de señalización y comunicaciones en todo el tramo, adaptándolos a los estándares actuales para líneas convencionales, y de elementos de campo como contadores de ejes; la instalación de nuevas señales tecnología LED; la construcción de la red de zanjas, canaletas, canalizaciones, cruces bajo vías o arquetas; la motorización de cambios de agujas; y el tendido del cableado.
260 millones
Este contrato se suma a las inversiones destinadas a las obras para la colocación del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros para la implantación del ancho estándar entre La Encina y Alicante (75 km), que suman un importe de 130 millones de euros.
Además, se encuentra en fase de contratación el suministro de materiales para la ejecución de estas obras -carril, traviesas y balasto- por importe conjunto de licitación de 67 millones de euros.
Mercancías
La adaptación al ancho internacional de este tramo, con la implantación del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros, se unirá a la implantación del tercer hilo entre La Encina- Bifurcación Xàtiva, en su conexión con el baipás de Almussafes-València Font de Sant Lluís. Esto hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad en ancho estándar, tanto en dirección sur, conectando con Andalucía y Murcia, como hacia el norte, con la Comunidad Valenciana, Cataluña y el resto de Europa.
Esta operación es estratégica para el desarrollo de la configuración del Corredor Mediterráneo en el sureste de la Comunidad Valenciana y el impulso al transporte ferroviario de mercancías.
La actuación podrá ser cofinanciada por el mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).
Suscríbete para seguir leyendo
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- El testigo clave ratifica enterramientos de basura sin control durante años en Orihuela
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo
- Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año