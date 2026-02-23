El Puerto de Alicante estrena una línea de productos hortofrutícolas con Senegal

Nuevo paso del Puerto de Alicante en su estrategia para posicionarse como un hub agroalimentario de referencia. Y es que este mismo lunes ha estrenado una nueva línea de este tipo de mercancías con Senegal, una conexión marítima con Dakar que va a ser utilizada por productores hortofrutícolas españoles asentados en el país africano para distribuir su género por Europa. El primer barco ha atracado en la terminal de TMS, con más dificultades de lo previsto a causa de la niebla, en lo que supone la apertura de un enlace cuya periodicidad se ajustará a las necesidades de los citados productores.

Los contenedores cargados de melones. / Rafa Arjones

El buque en cuestión, perteneciente a compañía marítima Boluda, ha atracado esta noche con un poco de retraso, a causa de los bancos de niebla asentados sobre el mar. Su carga estaba configurada principalmente por melones, aunque el objetivo es ir ampliando el abanico de productos en los próximos meses. Así lo ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien ha querido resaltar la importancia de esta conexión con la capital senegalesa. Según sus palabras, "supone un paso más que importante en nuestra apuesta por reforzar el transporte de productos agroalimentarios. Hasta la fecha, el género procedente de este país entraba a España rumbo a Europa por los puertos de Algeciras, Cartagena y Valencia, una lista a la que se suma ahora Alicante, que ve potenciado así su posicionamiento".

Otra perspectiva del barco procedente de Senegal. / Rafa Arjones

Rodríguez destaca que las mercancías son de productores españoles que están establecidos en Senegal, algunos de ellos alicantinos, y que la frecuencia de la línea se ajustará a las necesidades. "Nuestro objetivo es consolidar una conexión en cuyos preparativos hemos venido trabajando en los últimos 14 meses, y que nace con una clara vocación de futuro", aseveró.

Almacén

El Puerto, asimismo, viene trabajando en diferentes actuaciones para constituirse como un hub agroalimentario de referencia. Una de las iniciativas es el almacén refrigerado que se va a instalar junto a la futura estación ferroviaria intermodal, proyecto para el cual ya se han iniciado los trámites a través de la licitación de un concurso abierto en el que las empresas interesadas tendrán que presentar sus propuestas al respecto.

El presidente de la Autoridad Portuaria, asimismo, ha remarcado la importancia que está cobrando el recinto alicantino como punto de conexión con el continente africano. Y es que a la línea con Senegal que ahora se ha estrenado, hay que sumar las que ya están operativas con Marruecos y Argelia, así como la de Egipto. También la conexión con Turquía, país con una potente relación con África, puede enmarcarse en este mismo contexto.