¿Quieres trabajar en la industria aeronáutica? PLD Space busca nuevos talentos

PLD Space busca jóvenes recién graduados en ingeniería, negocio o con perfiles técnicos de producción que quieran iniciar su carrera en la industria aeroespacial. La compañía ilicitana, la primera firma privada europea que logró lanzar un cohete al espacio, celebrará la próxima semana la tercera edición de su AdAstra Early Talent Day, una iniciativa con la que busca atraer nuevo talento, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de formación para los seleccionados.

En sus dos primeras ediciones, el programa tuvo 2.500 registros en los eventos en streaming, más de 1.200 candidaturas recibidas, 50 jóvenes talentos seleccionados y 30 contratados en 2025, principalmente en perfiles de ingeniería y posiciones técnicas industriales.

La iniciativa cuenta con la colaboración de las universidades y escuelas técnicas más prestigiosas de España, como la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid), la Universidad Complutense de Madrid (Madrid), la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona), la Universidad de Zaragoza (Zaragoza), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la Universidad Miguel Hernández (Elche) o la Universidad de Alicante (Alicante). Asimismo, colabora con escuelas de negocio de primer nivel como MIOTI, IE, EDEM o ESCP.

El proceso

La tercera edición de AdAstra Early Talent Day se celebrará el 5 de marzo en un evento virtual desde el plató de PLD Space en su sede central en Elche. La sesión arrancará con la participación de los cofundadores de la empresa, Raúl Torres y Raúl Verdú, así como con una intervención especial del ingeniero y divulgador aeroespacial Sergio Hidalgo.

Una de las ediciones anteriores del AdAstra Early Talent Day de PLD Space. / INFORMACIÓN

Los participantes también se adentrarán en el proceso de desarrollo actual del lanzador Miura 5 de la mano de los responsables de Programa, así como de los equipos de ingeniería, fabricación y testing.

El presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez, abordará el enfoque de negocios que define la trayectoria y estrategia de PLD Space. Mientras que el equipo de People & Culture y algunos seleccionados de ediciones anterior hablarán del proceso de selección y las oportunidades de AdAstra Talent Program.

Tras este evento online, se abrirá el periodo de recepción de candidaturas hasta el 26 de marzo. El proceso de selección se desarrollará en las semanas siguientes y la comunicación a los preseleccionados tendrá lugar el 11 de abril. Como fase final del proceso, el 23 de abril los candidatos finalistas participarán en un hackatón presencial en la sede de PLD Space, en Elche, donde pondrán a prueba sus habilidades en un entorno real de trabajo. Finalmente, los seleccionados se incorporarán a la compañía a partir del 15 de mayo.

Los perfiles

PLD Space mantiene una alta demanda de talento en ingeniería, en posiciones técnicas de fabricación y en áreas de negocio. Esta próxima edición está dirigida a perfiles de ingeniería en ámbitos tan diversos como la Ingeniería de Fabricación; el diseño, análisis y ensayos de Propulsión y Estructuras; la Aviónica; el GNC; el Software de Vuelo o la Aerodinámica. Además, en esta convocatoria cobran especial relevancia las áreas corporativas de la compañía, en Negocio, Finanzas o Marketing y Comunicación.

Actualmente, PLD Space cuenta con 440 empleados y tiene la misión de consolidar su cultura corporativa con vistas a los primeros lanzamientos de Miura 5, su actividad comercial y su escalado industrial. La compañía ha seguido una estrategia de desarrollo tecnológico en dos fases: en la primera logró el acceso al espacio con Miura 1 y consolidó una cultura de éxito; en la segunda, refuerza su cultura corporativa para afrontar la misión del primer vuelo de Miura 5 y el desarrollo de proyectos de I+D estratégicos.

El cofundador de PLD Space, durante una jornada anterior. / INFORMACIÓN

José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space, destaca: "El éxito del programa AdAstra Early Talent Day radica en atraer y formar a jóvenes promesas que serán clave para nuestros programas espaciales. Cada incorporación aporta talento fresco y energía al desarrollo de Miura 5, consolidando nuestra cultura de innovación y excelencia en el sector espacial".

La atracción de talento excepcional ha sido clave para mantener la innovación y el liderazgo de PLD Space en el sector aeroespacial, apoyada en una cultura ágil y horizontal que fomenta un fuerte sentido de propiedad y compromiso entre los empleados, el empoderamiento de equipos autónomos y una cultura de ambición, responsabilidad y toma de decisiones rápida.