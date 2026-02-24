Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escándalo Les NausJuicio Mónica OltraCoches robados AlicanteGran AlacantDeducción seguro cocheProyecto CERCA
instagramlinkedin

Tras la entrada de la SEPI

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

La operadora desembolsó un total de 78,3 millones por el relevo de Álvarez-Pallete y Ángel Vilà

Murtra obtuvo 5,23 millones durante su primer año al frente de Telefónica

Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica.

Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica. / ARCHIVO

idente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, cobró 44,5 millones de euros tras su salida de la operadora en 2025, según detalla el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta cantidad, 23,62 millones de euros fueron abonados en metálico, mientras que 13,1 millones fueron vinculadas a sistemas de ahorro y 7,8 millones se destinaron al beneficio bruto derivado de acciones o instrumentos financieros consolidados. En total, Telefónica desembolsó 78,3 millones de euros por el relevo tanto de Álvarez-Pallete coo el del entonces consejero delegado del grupo, Ángel Vilà.

En paralelo, su actual presidente, Marc Murtra, percibió una retribución de 5,23 millones de euros durante su primer año al frente del grupo de telecomunicaciones, donde lideró el nuevo Plan Estratégico Transform & Grow 2026-2030 de la multinacional.

Álvarez-Pallete abandonó el cargo después de dirigir a la operadora durante casi nueve años y tras su renombramiento por parte de la presidencia en enero de 2025. Este cambio en la cúpula también coincidió con el cese del entonces consejero delegado Ángel Vila, que recibió una remuneración de 33,9 millones de euros, una cifra que también incluye los 17,4 millones de euros en indemnización, además de 6,5 millones en acciones. En este sentido, tanto Álvarez-Pallete y Vilà han percebido indemnizaciones equivalentes a cuatro anualidades de su salario.

Noticias relacionadas

Entre otras cifras que ha comunicado el grupo al regulador, Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas equivalentes a los 4.318 millones de euros en 2025 mientras que ingresó 35.119 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  2. La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
  3. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  4. El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
  5. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
  6. Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
  7. El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
  8. Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus

Fernando Trías, economista: "Trump ha convertido el comercio mundial en una partida de póker"

Fernando Trías, economista: "Trump ha convertido el comercio mundial en una partida de póker"

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

Debate | ¿Quién es el favorito para ganar el derbi?

Debate | ¿Quién es el favorito para ganar el derbi?

La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años

La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años

Diálogos para el Desarrollo con Fernando Trías de Bes y Begoña Villacís.

El gobierno de Barcala rechaza la instalación de otra planta solar en Alicante

El gobierno de Barcala rechaza la instalación de otra planta solar en Alicante

Videoanálisis de Toni Cabot sobre el escándalo de la urbanización Les Naus

La Champions, en imágenes | Atlético de Madrid - Brujas

La Champions, en imágenes | Atlético de Madrid - Brujas
Tracking Pixel Contents