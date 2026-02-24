Botón de alerta en el calzado: Consell y agentes tratan de revertir la caída de exportaciones y los cierres

Ni un segundo. El sector del calzado no quiere esperar ni un minuto más la puesta en marcha de planes alternativos y así, tras la apertura de la feria de Milán, este martes se han reunido en la mesa sectorial para poner en marcha un plan de trabajo para 2026. La consellera de Innovación e Industria, Marián Cano, ha presidido el encuentro y, como buena conocedora del sector, pronto han salido una baterias de acciones, en las que ya se estaban trabajando.

La primera medida será atacar precisamente los mercados exteriores. Con la incertidumbre a la que el presidente estadounidense Donal Trump ha sometido al comercio mundial, el calzado alicantino perdió un 2 % su volumen de exportaciones (facturaron 1.055 millones de euros), una cantidad que para la patronal ha logrado rebajar las pesimistas expectativas de inicio del 2025. En este ámbito, las adminsitraciones y los agentes han acordado celebrar una mesa técnica de internacionalización la próxima semana, coincidiendo con la celebración de Futurmoda en Fira Alacant.

En la reunión, la consellera ha explicado que esta medida tendrá "la finalidad de continuar trabajando en las ayudas de internacionalización, acercarlas a las empresas y definir acciones concretas que faciliten su acceso a mercados exteriores”. Cano, quien fuera presidenta ejecutiva de la patronal hasta que asumió su cargo en el Consell, ha avanzado la participación de la Conselleria en una misión empresarial del calzado a Francia, “con el objetivo de contactar con marcas de distribución y continuar promoviendo la comercialización de los productos de este sector de la Comunidad Valenciana”.

Marián Cano ha presidido la mesa sectorial del calzado que se ha celebrado en Elche. / INFORMACIÓN

Otros frentes

La Mesa Sectorial de la Industria del Calzado, que se ha celebrado en la sede de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) en Elche, se enmarca en la Estrategia de Reindustrialización de la Comunidad Valenciana 2024-2028. Durante el encuentro se han abordado las preocupaciones de las empresas del calzado en relación con ámbitos laborales y fiscales, así como los retos derivados de la sobrerregulación nacional y europea, según han señalado desde la Conselleria.

En el campo laboral, preocupa los recientes expedientes de regulación de empleo que ha dejado en la calle a decenas de trabajadores en Elche. Aunque el sector sigue recogiendo casos de éxito, desde Avecal se viene trabajando en llegar a soluciones ante de esta circunstancia y, sobre todo, facilitar que los ajustes de la estructura cuenten con planes de viabilidad u opciones para las plantillas.

Otro de los frentes que ha influido en la alerta es el crecimiento de la llegada de productos desde otros países y que, según ha indicado la propia consellera, incumplen las claúsuslas espejo, es decir, la calidad de materiales que se debe contemplar en la fabricación de zapatos. Cano ha trasladado también el compromiso de apoyo y defensa de las empresas valencianas frente a la llegada de productos a través de grandes plataformas, “que generan una competencia desigual para los empresarios de la Comunitat Valenciana”.

Panorámica de Futurmoda de la pasada edición. / AXEL ALVAREZ

En la estrategia, se ha apostado también por la innovación. La titular autonómica ha asegurado que se analizarán posibles misiones del sector en distintos territorios “que permitan identificar proyectos innovadores y favorecer un salto cualitativo en la industria del calzado”. Asimismo, impulsaremos la línea de agentes de innovación desarrollada por la Conselleria, poniendo el foco en aquellos agentes cercanos al sector que puedan apoyar a las pymes en la implantación de nuevas tecnologías y procesos innovadores, y buscaremos la aplicación de soluciones innovadoras al sector”, ha añadido al respecto.

Junto a la consellera de Industria, la reunión ha contado con la participación del secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual; el director general de Industria, Julio Delgado; representantes de Ivace+i, así como de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEECC) y de Avecal; de los institutos tecnológicos de Informática (ITI), del calzado (Inescop) y el de Biomecánica de Valencia (IBV).