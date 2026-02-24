Facephi desembarca en el mercado japonés con su sistema de reconocimiento facial
La firma alicantina suministrará su tecnología al proveedor de servicios en la nube Cyberlinks
La tecnología de la alicantina Facephi desembarca en Japón, gracias al acuerdo que mantiene con su socio y también accionista Hancom. El desarrollador coreano ha cerrado un acuerdo con la cotizada Cyberlinks -un proveedor de servicios en la nube-, para suministrarle soluciones de autenticación, que incluyen los motores de reconocimiento facial y del movimiento de Facephi.
En concreto, Hancom ha desarrollado una cartera de soluciones basadas en inteligencia artificial adaptadas a Japón, combinando sus capacidades de inteligencia artificial con la tecnología biométrica de la alicantina.
La cartera incluye el procesamiento seguro de documentos, la toma de decisiones automatizada y la autenticación en el sector financiero, cumpliendo con las estrictas normas reglamentarias y de seguridad de Japón. Se prevé que el mercado japonés de la IA alcance los 41.200 millones de dólares estadounidenses en 2031, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 26 % entre 2025 y 2031.
Minimiza el fraude
El motor de Facephi impulsa Hancom AUTH, ahora contratado por Cyberlinks para la verificación de identidad y la autenticación no presencial (eKYC). La solución proporciona detección de vida en tiempo real, resistencia a los deepfakes y verificación segura, lo que mejora tanto la autenticación presencial como la remota y minimiza el riesgo de fraude. Se trata del primer contrato de IA en el extranjero de Hancom.
"Estamos orgullosos de que la plataforma de verificación de identidad y prevención del fraude de Facephi sea reconocida en uno de los mercados de identidad digital más exigentes del mundo", afirma Javier Mira, CEO de Facephi. "Este hito subraya la escalabilidad, la fiabilidad y la seguridad de nuestra tecnología y pone de relieve la continua demanda mundial de soluciones seguras de verificación de identidad basadas en IA", añade el ejecutivo.
Facephi es una empresa tecnológica especializada en soluciones de verificación de identidad digital, prevención del fraude y cumplimiento normativo. Ofrece una plataforma de identidad y antifraude que proporciona un enfoque integral para la protección digital. Sus tecnologías ayudan a prevenir el robo de identidad, al tiempo que garantizan la gestión ética y la protección de los datos personales. La empresa tiene clientes en más de 30 países.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus