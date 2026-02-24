Facephi desembarca en el mercado japonés con su sistema de reconocimiento facial

La tecnología de la alicantina Facephi desembarca en Japón, gracias al acuerdo que mantiene con su socio y también accionista Hancom. El desarrollador coreano ha cerrado un acuerdo con la cotizada Cyberlinks -un proveedor de servicios en la nube-, para suministrarle soluciones de autenticación, que incluyen los motores de reconocimiento facial y del movimiento de Facephi.

En concreto, Hancom ha desarrollado una cartera de soluciones basadas en inteligencia artificial adaptadas a Japón, combinando sus capacidades de inteligencia artificial con la tecnología biométrica de la alicantina.

La cartera incluye el procesamiento seguro de documentos, la toma de decisiones automatizada y la autenticación en el sector financiero, cumpliendo con las estrictas normas reglamentarias y de seguridad de Japón. Se prevé que el mercado japonés de la IA alcance los 41.200 millones de dólares estadounidenses en 2031, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 26 % entre 2025 y 2031.

Minimiza el fraude

El motor de Facephi impulsa Hancom AUTH, ahora contratado por Cyberlinks para la verificación de identidad y la autenticación no presencial (eKYC). La solución proporciona detección de vida en tiempo real, resistencia a los deepfakes y verificación segura, lo que mejora tanto la autenticación presencial como la remota y minimiza el riesgo de fraude. Se trata del primer contrato de IA en el extranjero de Hancom.

Instalaciones de Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

"Estamos orgullosos de que la plataforma de verificación de identidad y prevención del fraude de Facephi sea reconocida en uno de los mercados de identidad digital más exigentes del mundo", afirma Javier Mira, CEO de Facephi. "Este hito subraya la escalabilidad, la fiabilidad y la seguridad de nuestra tecnología y pone de relieve la continua demanda mundial de soluciones seguras de verificación de identidad basadas en IA", añade el ejecutivo.

Facephi es una empresa tecnológica especializada en soluciones de verificación de identidad digital, prevención del fraude y cumplimiento normativo. Ofrece una plataforma de identidad y antifraude que proporciona un enfoque integral para la protección digital. Sus tecnologías ayudan a prevenir el robo de identidad, al tiempo que garantizan la gestión ética y la protección de los datos personales. La empresa tiene clientes en más de 30 países.