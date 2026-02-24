Fernando Trías, economista: "Trump ha convertido el comercio mundial en una partida de póker"

Si hasta ahora el comercio mundial era como una partida de Bridge, en la que existían diversos bloques, cada uno con sus aliados, la irrupción de Donald Trump y su política arancelaria lo ha convertido en una partida de Póker, donde cada jugador debe utilizar sus propias bazas.

Es la metáfora que ha utilizado el economista y escritor Fernando Trías de Bes para explicar la situación por la que atraviesa la economía mundial ante los vaivenes del presidente norteamericano. Unos bandazos que, a su juicio, generan "más ruido mediático" que consecuencias reales y en los que Europa no sale tan mal parada como algunos creen.

Ha sido durante la nueva edición del encuentro Diálogos para el Desarrollo, que se ha celebrado este martes en Alicante, bajo del patrocinio del Grupo Cooperativo Cajamar, Crédito y Caución y el Grupo Tecon. Un evento en el que Trías de Bes ha compartido charla con la que fuera vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís.

Alberto Lesmes, Fernando Trias de Bes, Begoña Villacís, Manuel Nieto y Diego Piñero, durante el evento de Diálogos para el Desarrollo. / JOSE NAVARRO

Al respecto, el economista ha recordado que, desde que Trump empezó con sus aranceles, las importaciones estadounidenses han aumentado, al igual que las exportaciones. Y no son las únicas, también ha ocurrido con las europeas y con las de la mayoría de países. Una evolución que ha relacionado con la imbricación que actualmente tienen las economías de los distintos países, que, a su juicio, provoca que la globalización sea imparable. "En estos momentos no hay territorio en el mundo cuya economía no dependa un 15 % o un 20 % de las exportaciones", ha asegurado.

Más jugadores

En este sentido, ha recurrido a una anécdota personal para explicar lo sucedido: "El colegio al que llevé a mi hijo había sido de chicas hasta hacía poco, por lo que, al principio, había pocos niños y a la hora de jugar al fútbol había problemas para completar el equipo. Así que, si un chico decía que no quería jugar de portero, no había más remedio que dejarle que fuera delantero. Con el paso de los años entraron más chicos y ya no había problemas para reunir el número suficiente. Si alguien decía que no quería jugar de portero, pues no jugaba. Y es lo que ha ocurrido. En estos momentos, Estados Unidos ya no es único", ha relatado, para explicar la diversificación que han experimentado los flujos de comercio internacional.

"Ahora todos mueven ficha, ya nadie se queda quieto. Si Trump no quiere jugar, que no juegue. Nosotros ya tenemos un acuerdo con la India y estamos en conversaciones con China", ha insistido el catalán.

En la misma línea de utilizar metáforas, también ha señalado que si, anteriormente, la globalización era una partida de bridge -un juego que se juega por parejas- "con Trump es una partida de póker, una globalización defensiva, en la que cada uno va a jugar sus cartas".

El economísta Fernando Trías de Bes. / Jose Navarro

Y, en su opinión, las que tiene la Unión Europea no son malas. "No estamos tan mal. La UE es el 18 % del PIB mundial, es un mercado grandísimo. Tenemos problemas, hemos llegado tarde a la IA, sufrimos con la desindustrialización, pero podemos hacer todavía muchas jugadas", ha continuado con la metáfora.

En cualquier caso y, frente a las esperanzas que algunos tienen, Trías de Bes no cree que la situación vuelva ya a ser como antes, aunque vuelvan a ganar los demócratas. Entre otras cosas, porque, según ha afirmado, Estados Unidos tenía un problema real con su déficit fiscal y comercial, y era necesario abordarlo. "Otra cosa son las formas", ha señalado, en referencia al estilo hiperbólico de Donald Trump.

Incertidumbre

Por su parte, la abogada y política Begoña Villacís ha apuntado que "vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo en un mundo en el que no sabemos si lo que viene va a ser mejor o peor". Una especie de abismo del que "no vemos el fondo, algo desconocido a lo que tratamos de aplicar los modelos que conocemos sin saber si servirán".

Al respecto, ha lamentado el momento en que se encuentra la política española que, en lugar de debatir sobre las cosas que están pasando en el mundo, "se dedica a entretenernos al más puro estilo 'reality show'". Así, ha apuntado que "no se habla de que en julio batimos el récord de tirar energía a la basura en un país", de la red de fibra óptica que tiene España -muy superior a la que poseen la mayoría de estados europeos- o de la ventaja competitiva que supone ser el centro geográfico por el que pasan hasta 30 cables submarinos de telecomunicaciones.

La abogadas y ex dirigente de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís. / Jose Navarro

Villacís ha abogado porque España apueste por los centros de datos, como forma de engancharse a la revolución de la inteligencia artificial. "España tiene todo para ser un país competitivo, pero solo estamos asistiendo a la foto, participamos de la ejecución de las cosas que plantean otros, pero no buscamos un papel protagonista", se ha lamentado la ex vicealcaldesa de Madrid.

Por otro lado, tanto Trías, como Villacís han defendido el tratado con Mercosur que, a su juicio, creará nuevas oportunidades de negocio para España.

Contrato social

Por su parte, en la introducción del acto, el director territorial de Cajamar, Manuel Nieto, ha hablado del nuevo "contrato social" que debe regir la sociedad, tras las últimas transformaciones que se han registrado. "Competir sin sentido ya no encaja en este siglo. Hoy se miden tus márgenes, claro, pero también se miden tu impacto, tu reputación, tu aporte real al territorio. Porque la licencia para poder seguir operando ya no te la da solo un balance, te la da la sociedad", ha señalado el ejecutivo.

Nieto ha expuesto las bases que debería tener es nuevo contrato: "innovación útil y de carácter; huella medible; talento que no se paga, se inspira; y competitividad responsable que crece sin romper lo que nos permite crecer".