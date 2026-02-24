Liderazgo de Alicante: seis de cada diez cooperativas de trabajo de la Comunidad se crean en la provincia

Seis de cada diez cooperativas de trabajo que se crearon en la Comunidad Valenciana en 2025 tuvieron como escenario a la provincia de Alicante. Fueron, en concreto, un total de 71, frente a las 41 de la provincia de Valencia y a las 13 de la de Castellón. Y todo en un contexto en el que el sector servicios fue, con diferencia, el predominante. En cualquier caso, la puesta en marcha de este tipo de empresas en territorio alicantino disminuyó un 13,4 %, por factores como el retraso en la publicación de las ayudas y un mayor dinamismo en la creación de empleo.

El año pasado se pusieron en marcha 145 nuevas cooperativas en la Comunidad Valenciana, de las que 126 eran de trabajo asociado, 71 de las cuales alicantinas. Por sectores de actividad, un 66,7 % de estas 126 cooperativas pertenecen al sector servicios; le siguen los pequeños comercios con el 19,8 %; las de construcción y afines con el 6,3 %; las del sector industrial, que representan el 4,8 %, y las de transportes con el 2,4 %.

En cuanto al empleo, las cooperativas de trabajo crearon 304 puestos de trabajo iniciales (55,6 % hombres y 44,4 % mujeres).

Con estos datos, la valenciana fue la cuarta comunidad en creación de este tipo de empresa por detrás de Andalucía (269), Galicia (156) y País Vasco (144). Le siguen por detrás la Región de Murcia (123) y Cataluña (75).

En conjunto, el sector cooperativo de trabajo de la Comunidad está formado por 1.914 empresas (cerca del 80 % del total de cooperativas) con un volumen de ventas que supera los dos millones de euros, según el último dato oficial de 2024 hecho público por Valestat de CIRIEC-España. Por provincias, un 59,1 % de las cooperativas de trabajo son de Valencia, 29,5 % de Alicante y 11,4 % de Castellón.

Los datos reflejan que en 2025 la creación de cooperativas registró una ligera disminución de un 16,5 % en el conjunto de la Comunidad Valenciana, aunque al analizar la evolución por provincias se detecta un comportamiento diferente en clave territorial. Mientras que en Castellón las cooperativas de trabajo aumentaron un 7,3 % respecto del año anterior, en Valencia y Alicante es donde se concentra el descenso, aunque con diferente intensidad.

Trabajadores de una cooperativa instalando placas solares. / INFORMACION

En la provincia de Alicante, se crearon 71 nuevas cooperativas de trabajo y, aunque supone un 13,4 % menos que en 2024, vuelve a revalidar su posición de liderazgo en creación de este tipo de empresa en la Comunidad por cuarta vez desde 2021. Así, en el último año, casi seis de cada diez cooperativas de trabajo creadas lo hicieron en esa provincia.

Esta circunstancia, según explica el presidente de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta), Ramón Rodríguez, "responde a la consolidación de una red de agentes bien interconectados en el territorio que conocen la fórmula y la recomiendan a quienes emprenden. Un 40 % de estas cooperativas se crearon bajo el paraguas de Fevecta y el resto a través de asesorías y otros agentes locales con los que colaboramos habitualmente y que se han consolidado como prescriptores inmejorables de la fórmula cooperativa".

Retraso en las ayudas

En cuanto a las causas de que en 2025 se hayan creado menos cooperativas de las esperadas en las provincias de Alicante y València, el presidente de Fevecta apunta a “una confluencia de tres factores”. Para Ramón Rodríguez, “el grave retraso en la publicación de la orden de ayudas al sector, convocadas en pleno mes de agosto, es una de las causas, teniendo en cuenta que es una herramienta fundamental de promoción y estímulo, lo que ha provocado que muchos emprendimientos se retrasaran y que otros se quedaran en suspenso o, incluso, se frustraran”.

De acuerdo con los datos del Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, en el primer semestre de 2025 se creó un 36,5% menos de cooperativas que en el mismo período del año anterior. De 104 nuevas cooperativas de trabajo registradas en el primer semestre de 2024, se pasó a sólo 66 en el mismo período de 2025. Así, aunque durante el segundo semestre se recuperó algo el ritmo, no fue posible alcanzar o superar las cifras habituales de creación de CTA en la Comunidad.

Por ello, según señala el presidente de Fevecta, “si este año queremos recuperar el impulso perdido es fundamental que las ayudas al sector cooperativo se publiquen durante el primer semestre de 2026 para que pueda generar los efectos positivos que toda orden de ayudas persigue”.

En segundo lugar, apunta Rodríguez, “no se nos escapa el efecto de los buenos datos de empleo registrados en la Comunidad en general y en provincia de Valencia en particular durante el pasado año, refrendando la tendencia anticíclica de nuestro sector que, aunque se va matizando con los años, sigue ahí, considerándose tradicionalmente como una fórmula refugio cuando el empleo escasea o, al menos, cuando las condiciones laborales no son las deseadas”.

Imagen de archivo de uina asamblea de Fevecta. / AGUS JORGE

Para Rodríguez, “los datos de provincia de Valencia tienen mayor dependencia del comportamiento de la capital y un área metropolitana muy amplia y poblada, mientras que en Alicante los polos de atracción económica están más distribuidos, y encontramos zonas con mucho dinamismo cooperativo, tanto en el interior, con municipios como Villena y Elda, como en la costa, con comarcas como la Marina Alta y Baja”, reconoce Rodríguez.

Perfil femenino

El Servicio gratuito de Atención a Personas Emprendedoras de Fevecta atendió el último año a 209 grupos de personas interesados en crear cooperativa (89 de València, 74 de Alicante y 46 de Castellón). En total, fueron asesoradas 797 personas y, como resultado, la entidad constituyó directamente 41 cooperativas de trabajo, que han generado 94 empleos iniciales (50% mujeres y 50% hombres).

El perfil tipo de la persona emprendedora atendida en este servicio durante 2025 es el de mujer (56 %), con estudios superiores (50,8 %), con empleo previo (59,1 %) y entre 31 y 45 años (46,7 %).

Respecto de la situación laboral previa de las personas interesadas en crear una cooperativa, en 2025, personas desempleadas y autónomas apostaron casi por igual por la fórmula cooperativa, aunque por razones diversas. Mientras que los desempleados (34,4 %) buscan una manera de autoemplearse, los autónomos (34,1 %) buscan consolidar su actividad sumando a la iniciativa a otros profesionales y freelance con quienes ya colaboran y, de paso, ganar en seguridad, solvencia y beneficios en forma de ayudas.

Le siguen las personas empleadas por cuenta ajena con el 25 %, un porcentaje menor al de años anteriores, aunque, las personas con empleo previo siguen siendo mayoría, frente a las desempleadas, con casi el 60 %. Por último, quienes declaran estar inactivos o ser estudiantes representan el 6,5 %.

Preguntados por las razones para emprender, casi la mitad, desea gestionar por su cuenta y no trabajar para otros 48,7 %; están sin empleo y para autoemplearse 17,2 %, por espíritu emprendedor 5,7 %, para regularizar una situación irregular 8,6 %, para transformar la fórmula jurídica 5,7 %, para asociarse, compartir con otros y crecer la actividad 4,7 %, responder a una necesidad colectiva o del entorno o una problemática 4,4 %, a consecuencia del cierre o recuperación de otra empresa por los trabajadores 3,4 %, para crear una nueva empresa sin continuidad con la anterior 1,6 %.

En cuanto a por qué escogen la fórmula cooperativa de trabajo, los emprendedores escogen varias de las siguientes opciones: Por su cultura empresarial y valores 60,4 %; por su régimen fiscal y las ventajas y ayudas específicas de la fórmula jurídica 59,1 %; para escoger el régimen de la Seguridad Social 21,1 %; como fórmula más adecuada para transformar su empresa 18,7 %; para acceder al 100 % del pago único del desempleo 6,8 %.

En relación con las edades, las personas entre 31 y 45 años representan el 46,7 %, le siguen las personas mayores de 45 años con el 39 % y, por último, los menores de 30 años con el 14,3 %.