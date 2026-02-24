Mapfre presenta su nueva identidad corporativa en Alicante

Mapfre ha presentado hoy, 24 de febrero, en Alicante su nueva imagen de marca, un activo que reafirma la esencia de la compañía, manteniendo el legado de una organización con más de 90 años y, a la vez, actualizando su identidad visual hacia una imagen moderna e innovadora. La nueva identidad ya es visible en muchos de los edificios de Mapfre, así como en los diferentes activos digitales, y se irá incorporando de forma progresiva a todos los espacios de la compañía.

En este encuentro, el nuevo director regional de Mapfre en Alicante-Murcia, José Miguel Espinar Espinosa, ha presentado también la dimensión global de Mapfre, sus principales magnitudes en España y la destacada presencia en estas localidades.

En este sentido, José Miguel Espinar destacó la fortaleza comercial de Mapfre en Alicante-Murcia, región en la que la compañía cuenta con 260 empleados (199 en Alicante y 61 en Murcia): 178 oficinas, de las que 109 oficinas están en Alicante y 69 en Murcia, más de 375.000 clientes y una cuota de mercado del 11,14 % en Alicante y del 9,32 % en Murcia.

Además, también recordó las diferentes actividades de Fundación Mapfre en la zona, entre las que destacan diversos proyectos para la integración social de personas con necesidades especiales, acciones educativas y colaboración con entidades.

Alicante-Murcia es una de las 19 direcciones regionales que forman parte de la nueva estructura territorial aprobada recientemente por la compañía, y que entró en vigor en enero de 2026. Esta nueva configuración tiene un foco más comercial, centrándose en el desarrollo del negocio y en la captación de nuevas oportunidades. Permite a Mapfre estar aún más cerca de los clientes, ofreciéndoles soluciones más personalizadas y efectivas.

En este encuentro, que ha reunido a empresarios de la comunidad, instituciones y clientes de Mapfre, ha participado también don César Quintanilla, presidente de la Confederación de Empresas Alicante.

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.