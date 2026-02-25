ACS dispara su beneficio y roza los 1.000 millones

La constructora y empresa de infraestructuras ACS alcanzó una facturación global en 2025 de 49.848 millones de euros, un 19,7% más que en 2024, y un beneficio neto atribuible gracias a los extraordinarios de 950 millones de euros, cerca de un 15% superior, según ha informado la compañía presidida por Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su cartera de pedidos ha alcanzado los 92.858 millones de euros.

Ajustado por tipo de cambio, el beneficio subió un 23,2%, al mismo tiempo que, excluyendo los resultados extraordinarios registrados en 2024 y 2025, el alza sería del 25%, hasta los 857 millones de euros. La empresa del grupo que mayor contribuyó al beneficio fue su filial estadounidense Turner, que aportó 549 millones de euros, un 66% más, seguida de su filial australiana, Cimic, que sumó otros 199 millones de euros. Estas dos empresas componen su actividad de Soluciones Integrales.

Dentro de su segmento de Infraestructuras, conformado por las concesionarias Abertis e Iridium, la primera contribuyó con 134 millones, un 27,8% menos debido al impacto de las nuevas autopistas adquiridas y al procedente de los nuevos impuestos en Francia, y la segunda, con 24 millones, un 26% más. La tercera actividad del grupo que preside Florentino Pérez, Ingeniería y Construcción (compuesta por las empresas Hochtief I&C, Dragados y FlatironDragados), tuvo un beneficio neto atribuible de 212 millones de euros, un 36% más.

El 63% de las ventas de ACS fueron procedente de Estados Unidos y Canadá, un 18% de Australia y un 8% de España, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 3.070 millones de euros, un 25% superior. A cierre de 2025, la cartera se situaba en los 92.859 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,3% respecto al año anterior, un avance que responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que superó los 62.500 millones de euros, un 26,9% más ajustado por tipo de cambio, especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, sobre todo en la construcción de centros de datos.

Dividendo e inversión en centros de datos

Respecto a su situación financiera, cerró el año con una caja neta de 17 millones de euros, lo que supone una mejora de 719 millones desde diciembre de 2024, a pesar de las inversiones en asignaciones estratégicas de capital y a la devaluación del dólar. Esta evolución se debe al flujo de caja operativo neto de 2.212 millones de euros, lo que ha permitido mantener el dividendo de 448 millones de euros en efectivo y de 293 millones de euros en acciones, así como realizar inversiones estratégicas por un valor de 1.723 millones de euros.

Entre estas inversiones destacan los 564 millones de euros destinados al desarrollo de la plataforma de centros de datos —donde se ha incorporado a BlackRock GIP como socio estratégico—, la adquisición por 436 millones de euros de Dornan —ingeniería europea especializada en la construcción de centros de datos e infraestructuras tecnológicamente avanzadas— o la ampliación de capital en Abertis por 200 millones de euros para apoyar su plan de inversiones.