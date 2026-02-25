Aena muestra sus cartas para el Alicante-Elche: 868 millones euros en los próximos cinco años

Los resultados de Aena han servido para conocer un primer detalle de las fichas inversoras del gestor en cada aeropuerto. De los anunciados 1.154 millones por Pedro Sánchez en su visita a Elche el pasado septiembre, la entidad ha desglosado cómo se abordará la inversión de la ampliación de la terminal Miguel Hernández. Así, se confirma que la actuación será una realidad en el horizonte de 2036. Durante la próxima década, el presupuesto se repartirá en los Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA) 3 y 4, respectivamente, lo que deja una cuenta de 453 millones para el siguiente plan que comienza en 2027 y los restantes 701 millones, será a partir de 2032.

Estas magnitudes perfilan las dimensiones de un proyecto estratégico para el aeropuerto Alicante-Elche y su crecimiento. De hecho, la semana pasada el Consejo de Administración de Aena dio a conocer las previsiones de pasajeros para el nuevo ciclo. El aeródromo alicantino se situaba en un escenario de 22,3 millones de pasajeros, es decir, un 11,7 % para los próximos cinco años. La terminal alicantina cerró 2025 con un registro de 19.9 millones de viajeros, el quinto de España por volumen y vive cifras históricas.

En el quinquenio siguiente, Aena planifica una inyección total de 868,3 millones de euros, una cantidad "muy superior" a los 119,9 millones de euros del actual DORA. Básicamente porque se septuplica. Como se ha apuntado, la mitad es para la ampliación y la otra, el gestor lo destinará a actuaciones que se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización.

Principales conexiones del aeropuerto Alicante-Elche. / Fuente: Aena

Tarifas

En la justificación de las inversiones, el gestor público-privado subraya que no hay un único objetivo (en referencia a la ampliación), sino que se mejorará "la eficiencia de las mismas lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista". Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández será de 35 céntimos por pasajero (de media anual), que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Este último punto es una de las cuestiones que ha puesto en pie de guerra a las compañías, que han criticado con dureza el aumento de las tarifas. Con este apunte, la terminal alicantina sale bien parada, pues al estar por debajo de la media podrá, a priori, mantener su competitividad respecto al resto de grandes aeropuertos. No obstante, la subida es del doble respecto a la actual que se sitúa en una horquilla de 5,57 euros a 8,37 euros por pasajero, a los que se suma los servicios y la seguridad. El total oscila finalmente entre los 9 a 12 euros para parámetros similares, de acuerdo con la guía de tarifas oficial de Aena.

Acceso al área de control en el aeropuerto Alicante-Elche. / AXEL ALVAREZ

De acuerdo con los datos facilitados por el gestor, la superficie actual de la terminal se incrementará en casi un 30%. "Por una parte, es preciso intervenir en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso".

En segundo lugar, se recuerda que la antigua terminal será demolida y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen. El motivo son los nuevos requisitos de control fronterizo y cabe recordar que los británicos, tras la salida de la UE, utilizan esta vía. Los pasajeros con pasaporte de Gran Bretaña tienen un peso relevante en el Miguel Hernández. El balance de 2025 confirmó que se mantiene como la primera nacionalidad extranjera y, en concreto, uno de cada tres usuarios que pasan por las infraestructuras de El Altet tiene su origen o salida hacia las islas.

Desde Aena, también se apunta a la "necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios". El cambio que sufrirá esta zona premitirá que "las nuevas puertas de embarque estén asistidas por pasarelas". También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos. Además, están previstas mejoras en las calles de rodaje en plataforma que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves y la construcción de una calle de salida rápida para conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista.