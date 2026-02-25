Baleària logra un nuevo récord de facturación, con más de 800 millones, a la espera de integración de Armas
La compañía dispara el beneficio hasta los 63 millones de euros, gracias al impulso de sus líneas internacionales
La naviera dianense Baleària rompe de nuevo su propio techo de facturación, al cerrar su último ejercicio con 801 millones de ingresos, un 16 % más, impulsada por el buen resultado de sus líneas internacionales. En especial, las nuevas rutas con Marruecos y Argelia. Unos números que vuelven a demostrar la solvencia de la compañía presidida por Adolfo Utor, que se encuentra a la espera del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para quedarse con los activos de su gran rival, Armas Trasmediterránea, que le permitiría conquistar también el mercado canario.
Y lo hace, además, mejorando su rentabilidad. A pesar de las cuantiosas inversiones en la flota, la compañía consigue un ebitda (resultado antes de impuestos y amortizaciones) de 170 millones de euros, un 29 %, lo que se traduce en un beneficio neto de 63 millones de euros, un 152 % más que en 2024 y muy cerca de los 67 millones que ganó de forma extraordinaria en 2022, en aquella ocasión impulsado por el precio del gas.
Unos números que son el resultado del aumento de la cifra de pasajeros, que escala un 15 % hasta los 6,5 millones de personas, y de los vehículos transportados -1,6 millones, un 11 %-, según las cifras que ha facilitado este miércoles la naviera.
Destaca especialmente el incremento del tráfico internacional, que crece un 68 %, con cerca de dos millones de pasajeros, y Marruecos se consolida como el principal mercado en el extranjero. Entre otros motivos, gracias a la apertura de la nueva ruta Tarifa-Tánger que Baleària se adjudicó por 15 años. Al mismo tiempo, también crecen los usuarios de sus líneas con Argelia.
Por otro lado, Baleària ha transportado un 10 % más de carga, alcanzando los 8,4 millons de metros lineales, equivalentes a 622.000 camiones, un segmento que representa el 36 % de la facturación.
Integración de Armas
El presidente de Baleària, Adolfo Utor, también ha defendido la compra de los activos de Armas, que está pendiente de la aprobación de la CNMC, que ha decidido estudiar la operación más a fondo ante los posibles problemas de competencia que podría originar. "España necesita operadores marítimos sólidos, con dimensión suficiente para competir con los grandes grupos internacionales y garantizar la conectividad de todos los territorios. Baleària es una empresa de capital 100 % nacional con amplia trayectoria y un proyecto a largo plazo".
