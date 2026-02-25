Baleària mete prisa a Competencia: "Cada minuto que pasa el servicio que presta Armas es de peor calidad"

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha aprovechado la presentación de resultados de la compañía para meter presión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que apruebe cuanto antes la compra de su competidor, Armas Trasmediterránea. El naviero ha reconocido públicamente su "preocupación" por el hecho de que el organismo presidido por Cani Fernández haya decidido pasar a segunda fase y estudiar en mayor profundidad la operación, lo que ha retrasado los plazos previstos.

"Esperábamos que estuviera cerrada a finales de diciembre", ha reconocido Utor, que ha advertido de las consecuencias de esta tardanza. "Cada minuto que pasa, el servicio que presta Armas es de peor calidad, su situación empeora. Y cada minuto que pasa se lo estarán poniendo peor a la compañía que compra", ha insistido.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, en la presentación de resultados de la compañía. / INFORMACIÓN

Así, el empresario ha destacado que Armas es una compañía que ya tiene un "track" negativo y ha recordado que en los últimos cinco años ha llegado a vender 16 de los 27 barcos con los que operaba, lo que ha provocado que abandone servicios como los de la Gomera o Hierro.

Cambio de foto

"Nosotros compramos una foto que no va a ser la que recibamos", se ha quejado sobre el deterioro que incluso la flota de Armas está sufriendo en estos meses por falta de inversión de sus actuales dueños.

Además, ha señalado que "en estos momentos en Canarias no hay competencia. Hay una compañía fuerte, que es Fred Olsen, y otra que está en retirada. Y es paradójico que los que deben velar por que haya competencia sean los que están provocando esta situación".

De hecho, Utor ha asegurado que, "lo que realmente estamos haciendo con Armas, lejos de una adquisición al uso, es casi un rescate, que no debería ser responsabilidad nuestra, sino del propio estado".

El empresario ha anunciado que la compañía ya está trabajando en sus alegaciones y que está dispuesta a pelear. "Tenemos callos en las posaderas", ha señalado, en referencia a las múltiples luchas que ha tenido que afrontar desde su creación la compañía.

Más deuda

En este sentido, ha destacado los buenos resultados cosechados por la firma el año pasado, que le dan la fortaleza necesaria para afrontar la operación, que provocará que su deuda se eleve desde los 650 millones actuales hasta el entorno de los 1.000 millones de euros. Una cantidad que ha considerado "normal" en un sector tan intensivo en capital como el naviero.

Por otro lado, ha confirmado que en la filial encargada de los tráficos de Canarias -una vez se cierre la operación de compra de Armas- dará cabida a accionistas locales, con un peso de alrededor del 30 %. Aunque no ha querido desvelar la identidad de estos inversores, sí ha señalado que son "gente de las islas, empresarios de siempre, con prestigio, con capaciad de aportar al proyecto".

Eso sí, también ha dejado claro que esta entrada se producirá exclusivamente en la filial, ya que a nivel de la matriz descarta vender una parte de la propiedad. "Al menos, mientras podamos", ha recalcado el empresario, que ha estado acompañado en la rueda de prensa de su hijo, Guillermo Utor; del director general de la compañía, Georges Bassoul; y de la directora de comunicación, Pilar Boix.