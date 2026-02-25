Los trabajadores mayores de 60 años se doblan en la última década y ya son el 10% del total de ocupados

Uno de cada 10 ocupados en España ya tiene 60 años o más. El número de séniors en el mercado laboral español crece de manera inexorable y el progresivo envejecimiento de los 'baby boomers' cada vez deja una mayor impronta en las estadísticas de empleo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles sus datos anualizados de la encuesta de población activa, referente al ejercicio completo de 2025. Los mismos muestran que, por primera vez en la historia, los trabajadores en activo con 60 años o más alcanzan el 10% del total de ocupados.

Una tendencia que cohabita perfectamente con un cierto 'rejuvenecimiento' del mercado laboral, en tanto que la media de edad crece por un extremo, pero decrece por el otro. Y es que los menores de 30 años también están creciendo, nutridos de la fuerte inmigración que España lleva recibiendo durante el último lustro.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de los ocupados mayores de 60 años.

España, al igual que las principales grandes economías de occidente, se está enfrentando ya al reto demográfico que supone el retiro de la generación llamada del 'baby boom'. Aquellos nacidos entre 1958 y 1977 empiezan a jubilarse. De hecho, precisamente este 2026 aquellos primeros 'boomers' han cumplido 68 años y un año por encima de la edad legal de jubilación. Durante la próxima década se jubilarán (o entrarán en edad para hacerlo) más de dos millones de trabajadores hoy en activo.

De hecho, hay una minoría creciente que ya cumpliría gran parte (si no todos) los requisitos para pasar al retiro y cobrar de la Seguridad Social. Según los datos publicados este miércoles, 428.700 ocupados en España tienen 65 años o más. Si bien siguen siendo pocos, dentro de un mercado laboral que emplea a más de 22 millones de personas, su número prácticamente se ha duplicado durante el último lustro, pasando del 1,1% al actual 1,9%.

Migrantes jóvenes

España vive instalada actualmente en un ciclo expansivo económicamente hablando. Es una de las economías de la Unión Europea que más crece y gran parte de ese crecimiento se debe a la aportación de los migrantes. Hasta el punto de que, según cálculos recientes de Funcas, casi la mitad (47%) del crecimiento del PIB desde 2022 se explica por la incorporación de personas nacidas fuera de España al mercado laboral español.

Gráfico que muestra la evolución del empleo migrante a lo largo del tiempo.

Los datos publicados este miércoles por el INE permiten actualizar la fotografía. Actualmente, en España trabajan al menos 3,48 millones de personas nacidas en el extranjero (la cifra exacta es superior, pero aquellas que llevan años ya en España y han logrado la nacionalidad no computan). Son el 15,7% del total de ocupados, con especial peso en territorios como Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana o Madrid, donde su peso oscila entre un 20 y un 21%.

Noticias relacionadas

Esa continuada llegada de migrantes -de perfil más joven que la población autóctona- está contribuyendo a que el número de trabajadores de menos de 30 años esté también creciendo. Tanto en número, como en proporción. Hasta 2020, este colectivo iba a la baja y desde que la economía empezó a recuperarse del covid -y la llegada de migrantes se disparó- volvió a repuntar. Hoy representa el 15% del total de ocupados y hace cinco años eran el 12,9%.