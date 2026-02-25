Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadona destina mil millones a mejorar el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla

La compañía comparte 780 millones de euros de beneficios con 112.000 trabajadores, a lo que se suma el incremento salarial y más vacaciones

Dos empleadas de Mercadona en un establecimiento de la compañía.

Dos empleadas de Mercadona en un establecimiento de la compañía. / Oscar Garrido Serra

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Mercadona ha destinado más de mil millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas, como el reparto de un variable, prima por objetivos, que ha supuesto compartir este miércoles, con más de 112.000 trabajadores, 780 millones de euros de sus beneficios. A ello hay que sumar los importes destinados a incrementos salariales y la mejora de la jornada laboral.

En lo que respecta al reparto de beneficios, se han distribuido dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70 % de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 euros netos, correspondientes a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

Trabajadores en un almacén de Mercadona.

Trabajadores en un almacén de Mercadona. / INFORMACION

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9 % en España y del 2,2 % en Portugal, que implica 125 millones de euros al año. Además, el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días. Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Desde la cadena de supermercados se indica que todas estas iniciativas, que representan un esfuerzo conjunto de más de mil millones de euros para la compañía, confirman que su modelo de gestión, el denominado modelo de calidad total, "invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que ellos son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los “jefes” (como internamente la compañía llama a los clientes)".

De hecho, remarcan desde la empresa, su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido.

