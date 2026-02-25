Paradas vacías y colas puntuales por la huelga de taxistas en la provincia de Alicante

El paro de 24 horas de los taxistas en la Comunidad Valenciana ha arrancado en Alicante dibujando una imagen diferente en el centro de la ciudad. Paradas vacías y algunas colas puntuales en la estación de trenes se ha visto en las primeras horas de la huelga que ha comenzado a las 6 horas de esta mañana y que se prolongarán hasta las 6 horas del jueves 26 de febrero.

La convocatoria la secundan todos los sindicatos y asociaciones del sector que llevan tiempo reclamando a la Generalitat Valenciana el freno a la competencia desleal que viven con el aumento de las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). El grueso de las unidades se ha trasladado esta mañana a València, donde se ha vivido una manifestación que ha bloqueada las principales vías de acceso.

De entrada, algunos taxistas como Manuel Martínez están como voluntarios trabajando en paradas como la de Renfe para informar a los usuarios, lo que evita que se formen colas en la estación. Mientras está en la parada, varios pasajeros con sus maletas llegan y reciben la noticia. También llega un taxi adaptado que sí presta servicio en la jornada de hoy. Desde la asociación de Radio-Taxi Alicante ya se informó que se atienden los casos de urgencias, los desplazamientos a centros sanitarios y los de relativos a TAD (Transporte a Demanda) de las pedanías en la ciudad. También otros relativos a servicios concertados con Vectalia.

Conexión con aeropuerto

En este sentido, la empresa de transportes ha informado que, durante la jornada de paro, el servicio de la línea C6 al aeropuerto Alicante-Elche debido a la convocatoria de huelga de los taxistas. A petición de la Generalitat Valenciana el operador ha considerado oportuno introducir más vehículos para mejorar la frecuencia y poder atender a los pasajeros. A diario hay cinco buses operando en esta línea, pero hoy a partir de las 10:15 habrán 6 y a partir de las 12:00h habrán 7. La frecuencia habitual es de 14 minutos, pero con este operativo los buses pasarán cada 10 minutos aproximadamente.

El sector aplazó el paro del pasado 18 a este 25 de febrero a la espera de conocer un decreto en el que trabaja la Conselleria de Transportes dirigida por Vicente Martínez Mus.

