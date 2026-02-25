Peláez Consulting y Aquora impulsan una nueva edición del programa para la empresa familiar alicantina

Nueva alianza en el marco de la empresa familiar. Peláez Consulting, en colaboración con Aquora Change Makers, ha anunciado el lanzamiento de la tercera edición del programa Experto en Empresa Familiar y Gestión Empresarial (EFAGEM). La iniciativa cuenta con el respaldo de AEFA y está dirigido a propietarios, presidentes y directivos de empresas familiares de la provincia de Alicante. En la tercera edición, se orienta el foco a acompañar a las empresas familiares en sus procesos de evolución y profesionalización, así como consolidar su estructura de gobierno y asegurar su continuidad en un entorno empresarial cada vez más exigente.

Como paso previo al lanzamiento, el programa impulsará un estudio que mide con rigor el momento que atraviesan este tipo de sociedades, sus principales retos y sus prioridades de futuro. Desde Peláez Consulting explican que el "objetivo es detectar necesidades reales y patrones compartidos que permitan diseñar el programa desde la realidad del territorio".Esta edición se desarrolla en colaboración con Aquora Change Makers, consultora especializada en transformación organizativa y desarrollo directivo, que aporta metodología, estructura pedagógica y herramientas de evaluación de impacto.

Aurora Fulleda y Javier Peláez, durante la firma del acuerdo para impartir el programa. / INFORMACIÓN

Casos reales

La alianza combina conocimiento profundo en empresa familiar, rigor metodológico y experiencia en transformación organizativa, con un objetivo común: ayudar a las familias empresarias a tomar decisiones con mayor claridad, reducir tensiones innecesarias y fortalecer su competitividad sin perder su identidad.

La formación tiene un enfoque estratégico y aplicación real, porque incluye un itinerario estructurado que combina análisis, reflexión y aplicación práctica en cada empresa participante. Efagem aborda seis ámbitos clave para la sostenibilidad de la empresa familiar como es la identidad (ADN y propósito familiar), el gobierno corporativo y órganos de decisión, la sucesión y relevo generacional, el protocolo familiar y gestión del conflicto, la profesionalización: roles, estructuras y talento, la estrategia, crecimiento y continuidad a largo plazo.

La metodología integra masterclass, análisis de casos reales, herramientas de diagnóstico, trabajo aplicado y la posibilidad de mentoring individualizado para cada familia empresaria. Como resultado, cada empresa desarrolla un Plan Estratégico Familiar 360º, que incluirá hoja de ruta sucesoria, modelo de gobierno, definición de roles y prioridades estratégicas entre otras.