Arranca la temporada de cruceros en Alicante: el lunes, la primera de las 112 escalas programadas

El Puerto de Alicante inaugura oficialmente el próximo lunes su temporada de cruceros para 2026, con un calendario sin precedentes que contempla 112 escalas y que marcan un récord histórico en actividad también en lo que respecta a pasajeros, con 325.000. Octubre será el mes de mayor afluencia con un total de 20 buques programados.

Este impulso, destacan desde el propio puerto, no es un hecho aislado, sino la culminación de años de crecimiento sostenido. En apenas una década, Alicante ha pasado de recibir 18.000 cruceristas en 2017 a más de 230.000 en 2025, y se espera que superar los 325.000 en 2026 genere un impacto económico superior a los 84 millones de euros en la provincia.

Dos cruceros atracados el año pasado en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Una de las claves del crecimiento ha sido la diversificación de las compañías que eligen Alicante como puerto base. Además de MSC Cruceros, que ha sido la columna vertebral de la programación durante años, en las recientes jornadas del sector se ha destacado la presencia consolidada de Costa Cruceros y Fred Olsen, lo que amplía la oferta de itinerarios y atrae perfiles de turistas con mayor gasto.

Este posicionamiento estratégico está permitiendo también la llegada de cruceros orientados al segmento de lujo y experiencias premium, reforzando la proyección de Alicante no solo como destino de paso, sino como punto de partida para viajes exclusivos en el Mediterráneo.

El impacto económico del turismo de cruceros trasciende la ciudad de Alicante y se extiende a múltiples localidades de la provincia. Más allá del gasto que generan los cruceristas en alojamiento, restauración y servicios turísticos en Alicante capital, municipios como Elche, Novelda, Benidorm, Altea, Torrevieja, Villajoyosa, Orihuela o Alcoy registran un incremento en excursiones organizadas y actividades culturales vinculadas a las escalas.

Un crucero zarpando desde el Puerto de Alicante. / INFORMACION

Los cruceros contribuyen, además, a desestacionalizar la demanda turística, extendiendo la presencia de visitantes a lo largo de todo el año. En 2026 los meses con más escalas previstas son, por este orden, octubre, junio, septiembre, abril y agosto. En el caso de octubre, hay 20 escalas programadas, cuatro de ellas dobles y una triple, un hito que simboliza la consolidación de Alicante como uno de los destinos mediterráneos más dinámicos para este segmento turístico.

Competitividad

Este crecimiento responde a una estrategia pionera que ha integrado esfuerzos públicos y privados para posicionar a Alicante como puerto base competitivo en el Mediterráneo. La colaboración entre Autoridad Portuaria, sector turístico, instituciones y navieras busca no solo atraer más escalas, sino también elevar la calidad de los servicios, reforzar la oferta cultural y consolidar un modelo de turismo sostenible y de alto valor añadido.

Con estas cifras y expectativas, 2026 se perfila como la temporada más ambiciosa de la historia en el Puerto de Alicante, reafirmando su papel, destacan desde la Autoridad Portuaria, como uno de los motores económicos más dinámicos de la Comunidad Valenciana en materia de turismo marítimo.