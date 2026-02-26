El calzado define tendencias y colores para los zapatos del otoño 2027

¿Qué zapatos se llevarán en la temporada de Otoño Invierno 2027/2028? La respuesta la dará la Asociación Española de Empresas de Componentes y maquinaria para el Calzado (AEC) el próximo 10 de marzo en Elche. La organización y TrendStop, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, presentarán las nuevas tendencias. En el avance que han realizado ya se puede adivinir que el foco del diseño está orientado al reciclado del producto y la temporada consolida un giro hacia la tecnología, circularidad e innovación.

También se espera que entre de lleno la impresión 3D que evoluciona, no hacia prototipos futuristas, sino hacia un producto comercial. En este sentido, se definen un calzado "casual limpio, sneakers orgánicas y versiones elevadas con un lujo técnico muy táctil; además de siluetas limpias; superficies con micro relieves; elevaciones con volumen controlado; biomorfismos y recortes. Así como, suelas 3D con geometrías huecas, grip integrado y piezas estructurales (cages, contrafuertes)".

De esta manera, el sector de los componentes considera una apuesta el "calzado híbrido preparado para clima y ciudad" con "neoprenos, gomas envolventes y acabados táctiles inspirados en paisaje de nieve y selva". "Predominara la parte superior del calzado tipo calcetín, otorgando una continuidad visual con estructuras ligeras que abrazan el pie; el confort se vuelve estética", añaden.

Alargar la vida útil

Dentro de la filosofía de reciclado, la AEC eleva la visibilidad de la circularidad y los materiales. "Crecen las construcciones por capas y la modularidad del zapato que incorpora piezas reemplazables, suelas tipo plataforma y sistemas que permiten reparar, actualizar y alargar la vida del producto. Diseño pensado para reparar, reemplazar y actualizar". Respecto a la paleta de colores, la propuesta para esa temporada pasa por combinar "paloscuros profundos para sofisticación, naturales terrosos para lo eco-artesanal y acntos digitales y metálicos para detalles 3D y adornos".

Salón de Futurmoda en la pasada edición. / AXEL ALVAREZ

La propuesta se dará a conocer, como es habitual, tras la celebración de Futurmoda. La 55ª edición se celebrará los días 4 y 5 de marzo en Fira Alacant y es una cita de referencia en la estratégica para la modernización industrial del sector del calzado y la marroquinería con una destacada presencia de maquinaria. Más allá de la exposición comercial, está el Foro de Expertos que abordará los grandes retos normativos, tecnológicos y formativos del sector. El miércoles 4 de marzo abrirá la jornada la sesión dedicada al nuevo Reglamento Europeo de Ecodiseño (ESPR) y al Pasaporte Digital de Producto, donde se analizarán sus implicaciones prácticas para las empresas del textil y el calzado, culminando con una mesa redonda sectorial sobre adaptación normativa.

También está prevista la presentación del proyecto Remain, centrado en robótica inteligente aplicada a la remanufactura y economía circular, así como la Guía de Sostenibilidad para el sector textil y del calzado, herramienta orientada a acompañar a las empresas en sus procesos de reporte voluntario e impulsada por el Observatorio del Textil y la Moda y el Consejo General de Economistas en colaboración con el Grupo Innova.

El jueves 5 de marzo, la mesa redonda abordará los programas de formación sectorial y la actualización de competencias ante las nuevas demandas tecnológicas y de sostenibilidad. Posteriormente se procederá a la firma de la Alianza estratégica del sector moda-calzado ante la competencia desleal digital, contando para ello con la unión, el aval y el compromiso de las patronales nacionales FICE, ASEFMA, ANCC Y AEC para hacer frente al ultra fast-fashion de las comercializadoras que inundan el mercado de productos de la más baja calidad, procedentes de Asia.

La jornada incluirá también la ponencia técnica de Inescop sobre cómo demostrar objetivamente que un calzado es realmente barefoot. Y finalmente con la intervención de SDI bajo el título “Crecer no es hacer más: cómo ordenar datos, procesos y equipos para escalar”, centrada en la organización empresarial y el uso inteligente del dato.