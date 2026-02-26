El poder de la costa: l'Alacantí, las Marinas y la Vega Baja lideran el incremento del empleo en la provincia

La provincia de Alicante cerró 2025 con récords de empleo, con la incorporación de nada menos que 21.449 afiliados más a la Seguridad Social, lo que supone un incremento interanual del 3,6 %. El crecimiento, sin embargo, no ha sido igual de intenso en el conjunto del territorio. De hecho, son las comarcas de la costa, principalmente l'Alacantí, las dos Marinas y la Vega Baja, las que concentran las principales subidas, lo que vuelve a poner de manifiesto que los servicios, principalmente los relacionados con el turismo, se mantienen como principal elemento tractor. Con todo, el resto de comarcas, las del interior, también han presentado una evolución positiva, a excepción de El Comtat, donde se ha registrado un ligero descenso en la afiliación.

El Instituto Valenciano de Estadística (IVE) ha publicado las cifras de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a 2025, analizando la evolución que han tenido las diferentes comarcas de la provincia. Los datos, en este sentido, dejan bien a las claras que son los territorios más pegados a la costa los que han registrado un mejor comportamiento, fruto, en su mayor parte, de la actividad turística.

Una camarera atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

En este sentido destaca, a nivel porcentual, el incremento del 4 % registrado en la Marina Baixa, donde se sitúa el buque insignia del turismo, como es Benidorm. En cifras absolutas son 2.689 los empleos que se han generado, lo que ha permitido alcanzar los 69.530. También destaca la subida del 3 % de la Vega Baja, con 3.306 incorporaciones al mercado de trabajo, hasta alcanzar los 113.548 afiliados. La Marina Alta, por su parte, ha experimentado el mismo aumento porcentual, contabilizando 1.853 incorporaciones al mercado de trabajo, hasta alcanzar los 62.988 empleos.

En cualquier caso, es l'Alacantí el territorio que ha protagonizado un mayor despegue en cifras absolutas. Si bien a nivel de porcentaje el crecimiento ha sido un poco menor, del 2,9 %, en total son 7.933 las nuevas afiliaciones que se han computado a lo largo de todo el ejercicio, lo que ha servido para llegar a 113.548 trabajadores.

Más suave ha sido el crecimiento en el Baix Vinalopó, comarca con litoral costero, pero donde la industria tiene un mayor peso. El aumento porcentual, en este caso, ha sido del 1,9 %, lo que significa que se han creado 1.954 empleos que han permitido elevar la cifra total a 107.101.

La playa de Benidorm totalmente repleta de turistas este pasado verano. / ALEX DOMINGUEZ

En lo que respecta a las comarcas del interior, destaca el caso del Alto Vinalopó, con alto componente agrícola e industrial, que a nivel de porcentaje despega un 5,5 %, si bien la incidencia en cifras absolutas es menor, concretamente de 984 trabajadores que dejan el balance en 18.959. Más lejos queda la subida del 1,6 % de l'Alcoià, con 604 nuevos afiliados que sirven para alcanzar los 39.555, y el aumento del 0,6 % del Medio Vinalopó, lo que suponen 299 empleos que sitúan el dato total en 46.366.

La excepción

La única comarca que presenta cifras negativas es El Comtat, un territorio con un alto componente rural, que en el último año ha perdido 31 afiliados, es decir, un 0,3 %, quedándose en 10.045.

Las estadísticas publicadas por el IVE también hacen referencia al desempleo, que en este caso sí que ha disminuido en todas las comarcas. Así las cosas, el principal descenso ha sido el de la Vega Baja, con una tasa de paro que baja un 4,53 %, seguida por el 3,60 % del Baix Vinalopó, el 2,78 % del Alto Vinalopó, el 2,61 % de l'Alcoià, el 2,60 % del Medio Vinalopó, el 1,83 % de l'Alacantí, el 1,46 % de la Marina Baixa y el 0,49 % de la Marina Alta.

Con todos estos datos, vuelve a ponerse en evidencia la fuerte dependencia que tiene el mercado laboral de la provincia de la actividad turística, algo sobre lo que han venido llamando la atención los sindicatos, que reclaman políticas de diversificación que contribuyan a reforzar el empleo en otros sectores, principalmente el industrial, argumentando que se trata de puestos de trabajo más estables y de mayor calidad.