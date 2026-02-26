Ecoener gana 5,8 millones en un 2025 de aceleración del crecimiento de su capacidad y eleva un 20% su Ebitda

Otro año de sólido crecimiento para Ecoener. La compañía obtuvo un beneficio neto de 5,77 millones de euros en 2025, lo que representa una caída del 52% con respecto a los 12,11 millones de euros de un 2024 en el que registró extraordinarios, informó la compañía, que incrementó un 20% su resultado bruto de explotación (Ebitda) en el ejercicio, hasta 42,3 millones de euros, tras lograr el mayor crecimiento de capacidad de su historia con 253 megavatios (MW) nuevos en operación.

La multinacional de renovables registró unos ingresos de 84,667 millones de euros el pasado ejercicio, con un incremento del 4%, destacando el papel de su negocio en Hispanoamérica, con unas ventas de más de 53 millones de euros y representando el 63% del total. El 82% de los ingresos del negocio de generación procedió de acuerdos de venta a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) y del mercado regulado.

En 2025, Ecoener aumentó un 60% su potencia instalada, hasta los 680 MW en operación. Con los proyectos en construcción, su capacidad total asciende a 815 MW, lo que supone multiplicar por seis el volumen de la salida a Bolsa en 2021.

En lo que respecta a la generación de energía, alcanzó un récord de 935 gigavatios hora (GWh), con un incremento del 33%, impulsada por el arranque inicial de las nuevas plantas en operación.

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, destacó que el grupo en últimos años ha ejecutado el mayor plan de expansión de su historia, lo que permite comenzar ya "a ver con claridad su impacto en el negocio".

"Iniciamos una nueva etapa que nos permite afrontar el futuro con más seguridad, estabilidad, rentabilidad y capacidad técnica, y con una diversificación internacional más equilibrada", dijo.

Senda de crecimiento para 2026 y 2027

Así, con la entrada en operación de los nuevos activos, el grupo augura una senda de crecimiento en los próximos años que le lleve a unas ventas de 115 millones de euros en 2026 y de 132 millones en 2027, y un Ebitda de 65 millones este año, que se elevará hasta los 80 millones en 2027.

Ecoener destacó que esta nueva fase de crecimiento tiene como objetivo aumentar la capacidad instalada, la generación de ingresos estables y la rentabilidad. Así, reforzará su posición en los mercados donde ya opera y acelerará su expansión en países OCDE -especialmente en la Unión Europea y Canadá- con proyectos eólicos y plantas fotovoltaicas hibridadas con sistemas de baterías.

Como primer paso, la compañía cuenta con 332 MW con previsión de 'ready to build' en este año en Rumanía, Colombia y Guatemala. Una parte significativa de esos nuevos activos incorporará sistemas de almacenamiento hibridados.