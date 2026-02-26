Hosbec reivindica una estrategia de movilidad inteligente y una convivencia entre taxis y VTC

Tras la jornada de paro de 24 horas del taxi en la Comunidad Valenciana, una de las asociaciones que ha reaccionado a las protestas es Hosbec. La patronal hotelera, ante las noticias de movilizaciones de diferentes colectivos de movilidad urbana e interurbana, han querido hacer "un llamamiento urgente a las administraciones públicas y a los agentes del sector para liderar una transición hacia un modelo de movilidad moderna, eficiente y preparada para los tiempos que corren".

"En un modelo de movilidad en el que se apuesta por el transporte público, por la restricción de vehículos particulares a zonas urbanas (ZBE), en el que las aplicaciones móviles son un instrumento básico que está generalizado entre diferentes nacionalidades y procedencias, y cuando presumimos con mucho orgullo de tener un destino líder a nivel internacional, no podemos permitir que el debate sobre el transporte se libre en términos de confrontación", han indicado en un comunicado.

Para el presidente de Hosbec, Fede Fuster, “no podemos adoptar una actitud pasiva ante la posibilidad de que uno de los pilares de esta sociedad vuelva a una estructura más propia de siglos pasados que de la realidad actual. De nada nos sirve reclamar inversiones millonarias en nuestros aeropuertos o segundas pistas si luego no somos capaces de ordenar con la mínima calidad necesaria el transporte de aquellos que nos visitan y de nuestros propios ciudadanos. De nada nos sirve una alta velocidad si luego tenemos que esperar una hora para poder coger un transporte que nos lleve a nuestro destino o a nuestra casa”.

Parada de taxi en Benidorm anunciando el paro del pasado 25 de febrero. / INFORMACIÓN

Engranaje de piezas

En este sentido, la patronal hotelera considera que "el sector del taxi y las empresas VTC no deben ser enemigos, sino piezas de un mismo puzle. Ambos son necesarios para nuestra sociedad y estamos seguros de que hay escenarios en los que todos los implicados puedan trabajar con comodidad y seguridad. Así ocurre en cientos de ciudades en todo el mundo y no entendemos como no se puede llegar al acuerdo entre todas las partes para la Comunitat Valenciana”.

Fuster ha recordado que “mientras que vemos como ya operan vehículos autónomos sin que sean conducidos por personas, aquí nos enfrascamos en guerras estériles que solo tienen un perdedor: el usuario”. Por ello, se han mostrado partidarios de realizar una regulación inteligente, que permita que la oferta se adapte en tiempo real a las necesidades del destino, evitando esperas interminables en aeropuertos y estaciones, sin olvidar la excelencia en el servicio como motor para mejorar la flota, la sostenibilidad (vehículos ECO/Cero emisiones) y la atención al cliente.

Para los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana, evitar este tipo de conflictos como valor propio. “La imagen de un destino se construye desde que el viajero llega a nuestra tierra. Un ambiente de convivencia pacífica entre servicios de movilidad es la primera y mejor carta de presentación para nosotros”, ha añadido.