La industria del metal busca atraer a más mujeres

En un momento en que la mano de obra cualificada se ha convertido en un bien escaso, se ha vuelto más urgente que nunca acelerar la incorporación de la mujer a determinados sectores que siguen muy masculinizados. Es el caso de la industria del metal, donde su patronal, Fempa, ha celebrado un encuentro con el doble objetivo de visibilizar el talento femenino existente en muchas de sus empresas asociadas, al tiempo que trata de atraer a más mujeres a esta actividad.

Según destacan desde la organización, incorporar más mujeres a profesiones industriales "no es solo una cuestión de igualdad de oportunidades, sino también una palanca de competitividad para el tejido productivo". Una iniciativa de Fempa que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana

La jornada ha contado con la participación María González, gerente de RedBOND Composites, fábrica referente en Optimización y Digitalización; Alejandra López, adjunta de gerencia en Aludeco Metálicas, empresa de montaje, suministro e instalación de carpintería de aluminio; María Isabel Aracil, gerente de Caypre, especialistas dedicados a la distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo; Ana Pascual, adjunta de gerencia en Creyrsa, distribuidor mayorista de repuestos y maquinaria de hostelería y climatización; Ana Román, directora de recursos humanos de Grupo Sala; Rosa Sánchez, secretaria general de Fempa; Lucía Moltó, directora general de formación y servicios de Fempa; y Raquel Tallón, docente de Fempa especializada en instalaciones de gas y climatización.

Durante el encuentro se han abordado los retos actuales de captación de talento, la necesidad de reforzar la orientación vocacional hacia profesiones técnicas y la importancia de contar con referentes visibles para derribar estereotipos.