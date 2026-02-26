Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pleno AlicanteMaribel VilaplanaEscoltas MazónVotación jornada continuaSarampión AlicanteEclipse solar
instagramlinkedin

Próxima temporada

Estos son los tres nuevos vuelos directos desde Alicante a Alemania y Eslovaquia para el verano

Ryanair incluye conexiones a las ciudades germanas de Friedrichshafen y Saarbrucken y a la capital Bratislava

Presentación en Elche de la nueva programación de Ryanair

Presentación en Elche de la nueva programación de Ryanair

Presentación en Elche de la nueva programación de Ryanair / Áxel Álvarez

Ana Jover

Ana Jover

La compañía aumenta las conexiones directas desde el aeropuerto Alicante-Elche a tres nuevos destinos este verano. Claramente, el centro de Europa es la zona escogida por Ryanair para crecer desde la base del Miguel Hernández. Se trata de las localidades alemanas de Friedrichshafen y Saarbrucken y el vuelo a Bratislava, capital de Eslovaquia. En total, la aerolínea prevé operar 89 rutas, donde además de las nuevos puntos, prevé crecer en frecuencias para 40 destinos populares como Liverpool, Ibiza, Poznan, Dudapost y Oporto, entre otros.

El anuncio se ha realizado esta mañana en Elche y su portavoz en España, Alejandra Ruiz, ha avanzado que se trata de dos frecuencias semanales con las terminales germanas y cuatro vuelos por semana para la eslovaca. Para la temporada alta, que arranca en Semana Santa, Ryanair ha situado en la base alicantina dos nuevas aeronaves lo que eleva a 20 los aviones. La traducción es, además de operativa, el crecimiento de la oferta de empleo que implica la oferta de más de 600 empleos directos y más de 7.300, indirectos.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, la empresa irlandensa afianza su liderazgo en el aeropuerto Alicante-Elche y operará este verano 580 vuelos semanales este próximo verano. Alejandra Ruiz ha explicado que "las frecuencias adicionales incrementarán la capacidad de Ryanair en Alicante en un 10 %"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  2. Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
  3. El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
  4. Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
  5. De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
  6. La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
  7. El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
  8. La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario

La industria del metal busca atraer a más mujeres

La industria del metal busca atraer a más mujeres

Los médicos de Familia de Alicante alertan del "peligro crítico" de usar ChatGPT en consulta

Los médicos de Familia de Alicante alertan del "peligro crítico" de usar ChatGPT en consulta

El Laboratorio de Climatología avisa: la calima invade Alicante este fin de semana y una dana podría traer lluvias de barro

El Laboratorio de Climatología avisa: la calima invade Alicante este fin de semana y una dana podría traer lluvias de barro

AEPA y la filósofa Alicia Puleo recibirán los premios igualdad de la UA y el IES Thiar, el de coeducación

AEPA y la filósofa Alicia Puleo recibirán los premios igualdad de la UA y el IES Thiar, el de coeducación

Seis detenidos en Alicante por una red de blanqueo "agraciada" con 33 décimos premiados de lotería de Navidad

Seis detenidos en Alicante por una red de blanqueo "agraciada" con 33 décimos premiados de lotería de Navidad

Resident Evil Requiem roza el cielo con una atrevida entrega de carácter dual

Resident Evil Requiem roza el cielo con una atrevida entrega de carácter dual

A l´Alfàs le gusta la lectura: más de 14.000 usuarios van a la Biblioteca Municipal

A l´Alfàs le gusta la lectura: más de 14.000 usuarios van a la Biblioteca Municipal
Tracking Pixel Contents