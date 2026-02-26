Estos son los tres nuevos vuelos directos desde Alicante a Alemania y Eslovaquia para el verano

La compañía aumenta las conexiones directas desde el aeropuerto Alicante-Elche a tres nuevos destinos este verano. Claramente, el centro de Europa es la zona escogida por Ryanair para crecer desde la base del Miguel Hernández. Se trata de las localidades alemanas de Friedrichshafen y Saarbrucken y el vuelo a Bratislava, capital de Eslovaquia. En total, la aerolínea prevé operar 89 rutas, donde además de las nuevos puntos, prevé crecer en frecuencias para 40 destinos populares como Liverpool, Ibiza, Poznan, Dudapost y Oporto, entre otros.

El anuncio se ha realizado esta mañana en Elche y su portavoz en España, Alejandra Ruiz, ha avanzado que se trata de dos frecuencias semanales con las terminales germanas y cuatro vuelos por semana para la eslovaca. Para la temporada alta, que arranca en Semana Santa, Ryanair ha situado en la base alicantina dos nuevas aeronaves lo que eleva a 20 los aviones. La traducción es, además de operativa, el crecimiento de la oferta de empleo que implica la oferta de más de 600 empleos directos y más de 7.300, indirectos.

De esta manera, la empresa irlandensa afianza su liderazgo en el aeropuerto Alicante-Elche y operará este verano 580 vuelos semanales este próximo verano. Alejandra Ruiz ha explicado que "las frecuencias adicionales incrementarán la capacidad de Ryanair en Alicante en un 10 %"