Ajuste en pisos turísticos: caída generalizada de la oferta en la provincia de Alicante y supervivencia de prácticas prohibidas

La regulación de la vivienda de uso turístico del 2024 ha supuesto un antes y un después en la provincia de Alicante y, por extensión en la Comunidad Valenciana. Sus efectos empiezan a notarse, tal y como adelantara APTUR-CV en Fitur y ahora lo hace Hosbec. La patronal hotelera ha presentado su informe 2025 sobre vivienda vacacional, un estudio que analiza los principales portales de alquiler turístico (Airbnb, Booking, VRBO) y que confirma el ajuste de la oferta con una caída generalizada en los principales destinos de la Costa Blanca.

Ocho de los 14 municipios analizados están en territorio alicantino. La caída de plazas y propiedas ofertadas ha caído XX en un solo año en estas localidades de la provincia, lo que demuetra el descontrol que tan contraproducente ha sido para el propio sector turístico. También se visualiza como la ocupación mensual sigue líneas paralelas en la comparativa respecto a 2024 , y como algunas localidades como Calp o Dénia, podrían haber llegado a precios topesy otras, como Alicante, Benidorm o Torrevieja, han sabido reconducir la oferta mejorando duración de la estancia y las tarifas.

Hosbec señala en el documento el "importante descenso de las propiedades y de las capacidades comercializadas a través de esta modalidad de alojamiento". La asociación apunta a dos causas: los efectos de la regulación y el trabajo hecho por el propio sector, es decir, las viviendas de uso turístico (VUT).

En el ámbito autonómico, la conclusión es que la ciudad de València representa casi el 27 % del total de los huéspedes de esta oferta alojativa, aunque sólo tiene el 19 % de las viviendas. Aun así, es el municipio con mayor número de propiedades comercializadas (9.978). Sin embargo, por provincias, Alicante es el territorio que concentra un mayor número de viviendas, acorde a su importancia turística: el 63 % se sitúan en esta provincia con Torrevieja como mayor núcleo con casi el 15 % del total.

La estancia más larga, en media anual, se da en la Vega Baja (Guardamar del Segura y Torrevieja) con una media anual por encima de los 6 días. De hecho, seis de los 14 destinos analizados superan los 5 días y todos ellos son de la provincia (l'Alfas del Pi, Calp, Santa Pola y Dénia). Es en este punto, donde el informe refleja cifras al alza o de mantenimiento en las localidades de la Costa Blanca, lo que incluye a Alicante y Benidorm.

Evolución oferta en plataformas en Alicante ciudad. / Fuente: Hosbec

Cifras destacadas

El municipio que más ha bajado en número de viviendas comercializadas es Guardamar con 15 %, se queda en 503 casas con una capacidad de 2.500 plazas; seguido de Dénia que desciende su oferta en un 8 % lo que le deja con 3.943 casas y 19.900 plazas.

En cuanto a indicadores económicos, Hosbec subraya "una corrección a la baja de los precios en viviendas turísticas, o ligeros incrementos en algunos casos. La tarifa media por reserva más elevada por vivienda la encontramos en Calp, rozando los 200 euros; pero observamos que los meses de julio, agosto y septiembre son los más productivos para esta modalidad de alojamiento. El precio más elevado en toda la Comunidad lo encontramos durante el mes de agosto en Benicàssim, siendo el único municipio que supera la barrera de los 300 euros por reserva".

Los mejores datos de ocupación media anual se dan en las dos capitales, València y Alicante, que superan el 50 %. El resto de los destinos analizados están muy por debajo de otras modalidades de alojamiento, con ocupaciones medias que bajan incluso del 30 %. Así, Benidorm se mueve en una media del 41,4 %; Calp, en el 36,9% y el resto de municipios costeros en una franja del 28 al 31 %.

Las ilegalidades

Otra de las conclusiones que se extraen de este informe es que todavía queda una importante oferta ilegal de habitaciones en viviendas que se comercializan en estas plataformas y que la legislación autonómica prohíbe, por lo que los servicios de inspección tienen un objetivo claramente determinado: sacar de esta oferta todo lo que no sean propiedades o casas completas.

El apunte procede del computo que hace el informe sobre "Propiedades" y "Casas completas". Si se analizan la oferta y la capacidad media es fácil deducir esta circunstancia. Por ejemplo, l'Alfás del Pi registra en estas plataformas 708 propiedades que se traducen en 3.300 plazas de capacidad. Este último dato es el mismo si se atiende a las 690 "casas enteras" que se publicaron.

El informe bebe de la fuente de datos Lighthouse, compañía especializada en inteligencia de mercado para el sector hotelero y el alquiler vacacional y se ha realizado un trabajo de "mayor exhaustividad geográfica" por término municipal y un cruc de referencias mediante "un proceso de deduplicación, podemos obtener la cantidad de propiedades en lugar de la cantidad de listados. Este sistema está capacitado para identificar si una propiedad está listada en diferentes plataformas y luego combinamos las propiedades "listadas cruzadas".