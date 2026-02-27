AlicanTEC se incorpora al Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana

La Asociación para la Promoción y el Impulso de la Tecnología y la Sociedad del Conocimiento de Alicante (AlicanTEC), entidad que representa a las empresas tecnológicas de la provincia, ha confirmado su adhesión al Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana, organismo liderado por AVIA, Espai Aero y Clúster Digital CV, y al que recientemente se han unido Startup Valencia, Quimacova y AVEP, además también de Xarxatec, que aglutina a las firmas castellonenses. El objetivo del hub es la generación de oportunidades industriales en materia de defensa, seguridad, aeroespacio y tecnologías duales.

Con las incorporaciones de AlicanTEC y Xarxatec, se consuma la voluntad vertebradora y unificadora del Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana que, de esta manera, incorpora a empresas asentadas en todo el territorio. Si ya las entidades fundadoras cuentan con empresas asociadas en el conjunto de la Comunitat Valenciana, la incorporación de las asociaciones tecnológicas provinciales refuerza el compromiso del hub por aunar a toda la cadena de valor del conjunto del territorio para atraer proyectos derivados del incremento de la inversión en defensa.

Según explican desde el propio hub, la suma de los sectores de automoción, aeroespacial, tecnológico, químico y de las empresas emergentes conforma una entidad que reúne todas las capacidades productivas, innovadoras y tecnológicas para hacer frente a los retos de la industria de defensa.

El presidente de AlicanTec, Antonio Sánchez. / INFORMACION

AlicanTEC está formada por 66 empresas que dan empleo a 4.700 trabajadores en la provincia de Alicante, siendo una asociación sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la economía tecnológica, el emprendimiento y la innovación, integrando entidades de toda la cadena de valor en la región, mediante la promoción del talento y la colaboración con todos los actores de la sociedad.

Por su parte, Xarxatec, con más de 75 empresas y 2.000 puestos de trabajo directo solo en la provincia de Castellón, es una organización sin ánimo de lucro que reúne a empresas con el objetivo de desarrollar talento tecnológico, promover la innovación, el desarrollo tecnológico y fortalecer todo el tejido empresarial a través de la colaboración.

Estas dos nuevas incorporaciones confirman la representatividad empresarial del Hub de Defensa, ya que, entre las seis entidades suman más de mil empresas y amplían la cadena de valor industrial con capacidad para proyectos en el sector de Defensa.

Posicionamiento

El Hub Defensa nace para posicionar a la Comunidad Valenciana como un nodo industrial y tecnológico de referencia en defensa, seguridad y tecnologías duales en Europa. Impulsado por asociaciones industriales, tecnológicas y entidades del ecosistema de innovación, el hub se configura como un espacio de colaboración empresarial orientado a generar oportunidades industriales, proyectos de alto valor añadido y capacidades estratégicas alineadas con los nuevos retos de seguridad y soberanía tecnológica europea.

Reciente presentación de la imagen corporativa de AlicanTEC. / AXEL ALVAREZ

La iniciativa surge desde el tejido empresarial con una vocación abierta, colaborativa y europea, y cuenta con el apoyo institucional del entorno público y tecnológico valenciano.

El hub pretende potenciar capacidades ya existentes en la Comunidad Valenciana —industriales, tecnológicas, científicas y de innovación— y orientarlas hacia nuevos programas y oportunidades vinculadas a la defensa, la seguridad, el aeroespacio y las tecnologías duales.

El Hub de Defensa, cuya creación se anunció hace unas semanas, tiene como objetivo la generación de proyectos estratégicos de valor añadido que aúnen las capacidades de las empresas representadas.