APHA incorpora un detector de problemas con inteligencia artificial para responder a los turistas

La quinta edición de las jornadas de Turismo de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ha servido para conocer las dos novedades que han implementado en materia de escucha y planificación turística. El presidente Luis Castillo ha subrayado que ambas propuestas pretenden servir para mejorar la atención y los servicios que se prestan. Se trata de una web en abierto denominada "easyalicante" que se ha diseñado como una guía para los turistas en cuanto a todo lo que pueden necesitar para planificar su estancia.

Arturo Jiménez, de Blue Plan, ha explicado que "frente a la saturación de aplicaciones que requieren registro y descargas, APHA apostó por un formato sencillo, abierto y que se ha creado en seis idiomas para facilitar su uso". La plataforma se ha diseñado para móvil y quiere ser una herramienta útil que facilite desplazamientos, visitas o alternativas de ocio. La web ha contado con el apoyo del Patronato de Turismo de Alicante.

En segundo lugar, está el desarrollo realizado con inteligencia artificial que realiza una escucha activa de lo que los visitantes publican en redes y web. La plataforma, que será solo para uso interno de los asociados, permite monitorizar problemas que se detecten en los municipios. Joaquín Pedreño, cofundador de VersaSky y fundador de Triptick, ha puesto como ejemplo la reciente huelga de taxistas. El programa cuenta con un cuadro de mandos donde se geolocalizan los indicadores con palabras clave y a medida que mayor es el problema o el comentario positivo más grande es el círculo. En este sentido, esa burbuja que aparece en pantalla sirve para detectar cualquier cuestión y lo más importante tomar decisiones de manera anticipada.

Arturo Jiménez, durante la presentación de "easyalicante" en el Marq. / INFORMACIÓN

Debate y reivindicaciones

Al margen de las propuestas de la asociación, el evento, que se ha celebrado en el Marq, se ha convertido en un foro en el que expertos y empresarios han debatido sobre la actualidad del sector. El director general de Turespaña, Miguel Ángel Sanz, ha centrado el protagonismo con su presentación con el plan marco 2026-28 de la entidad dependiente del Ministerio de Turismo. Sanz ha avanzado que uno de los puntos centrales ha radicado en la coordinación entre los propios departamentos ministeriales para ser lo más efectivos posible. Internacionalización y digitalización son dos de las bases en la que se apoya una propuesta que atiende a los diferentes mercados internos.

"Alicante es un transatlántico", ha destacado el director general, en referencia a un destino maduro. Sanz ha situado a España como potencia mundial, "primer país en ingresos por turismo" y ha situado como factor decisivo en este campo la buena conectividad que dan los 35 aeropuertos internacionales del país, que solo iguala Gran Bretaña.

Ante el alcalde Luis Barcala, el responsable de Turespaña ha invitado a la ciudad a que sea sede de la convención de Turespaña que reúne anualmente a más de 500 profesionales del sector. El alicantino ha recogido el guante y, durante su intervención, ha hablado de una estrategia basada en una regulación seria. Barcala se refería de esta manera a la sentencia favorable al gobierno municipal sobre la aplicación de la moratoria turística en viviendas de uso turístico en la ciudad. También ha aprovechado la presencia del presidente de CEV, Vicente Lafuente, para recordar el trabajo de planificación urbanística que se está llevando adelante.

Por último, los empresarios han reivindicado dos cuestiones clave. Luis Castillo ha puesto el acento en la necesidad de contar con una conexión ferroviaria al aeropuerto Alicante-Elche. El presidente de APHA ha exhibido unión empresarial en las peticiones y ha animado a dar un paso adelante en este tipo de demandas como sociedad. Por otro lado, Lafuente, que ha estado acompañado por el máximo responsable de la patronal alicantina, César Quintanilla, y el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, ha reivindicado la transversalidad del turismo y a trabajar bajo un prisma de "inteligencia en la gestión".

La jornada la ha cerrado la consellera de Turismo, Marián Cano, quien ha reclamado una mayor inversión en los aeropuertos de Alicante y Valencia; así como una segunda pista en el Miguel Hernández. Cano ha recordado que el área cuenta con el mayor presupuesto para la promoción y ha destacado nuevas apuestas de nicho como la que se realizará por parte de Turisme en "wellness" y bienestar.