Asaja Alicante y La Unió arremeten contra la UE por la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Asaja Alicante y La Unió han arremetido contra la Unión Europea (UE) por la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. En el caso de Asaja, además, recrimina el posicionamiento del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista “de adelantar la entrada en vigor del pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur sin esperar al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios”.

Tras conocer la ratificación por los parlamentos de Uruguay y Argentina, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, urgió este viernes a la UE a aplicar de manera provisional el acuerdo comercial entre el bloque comunitario y el Mercosur. “Allana el camino a una de las zonas económicas más grandes del mundo. Con todas las salvaguardias en marcha para proteger a nuestros agricultores, la Unión Europea debe seguirles y aplicar provisionalmente el acuerdo para que pueda comenzar el libre comercio", dijo en sus redes sociales.

Por su parte, añade Asaja, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE) se mostró convencido de que el acuerdo comercial es una gran oportunidad también para el sector agroalimentario, según declaró ayer.

Asaja Alicante se mantiene firme en su postura de rechazar dicho pacto por considerar que no cumple el principio de preferencia comunitaria y favorece la competencia desleal, tal y como lo comunicó al presidente del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina durante una reunión de trabajo que mantuvieron el pasado 11 de febrero.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, en una reciente protesta contra Mercosur. / Rafa Arjones

La entidad remarca que las cláusulas de salvaguardia actualmente propuestas por la Comisión Europea son un “remiendo” que no garantiza protección real ante un posible aumento de importaciones con estándares productivos, fitosanitarios y ambientales inferiores a los exigidos en la UE, exponiendo a los agricultores a un aumento de la competencia desleal con los países del Mercosur.

Asaja, asimismo, critica duramente que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, active provisionalmente el acuerdo con Mercosur apenas un par de días después de que una auditoría oficial confirmara que Brasil no ha garantizado plenamente que carne procedente de animales tratados con estradiol 17β quede fuera del mercado comunitario.

La organización considera especialmente grave que este paso se produzca apenas unos días después de que la propia Comisión haya publicado el informe final de auditoría DG (SANTE) CT-2025-0241 sobre Brasil, en el que se concluye que la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol 17β no ha sido abordada de forma satisfactoria.

“No se entiende cómo, con estas conclusiones oficiales sobre la mesa, las instituciones europeas deciden acelerar un acuerdo que incrementa los contingentes de importación en sectores especialmente sensibles para España”, argumentan en Asaja.

La tractorada que transcurrió entre Elche y Alicante desde el aire. / Rafa Arjones

La organización insiste en que no se opone al comercio internacional, pero sí a acuerdos que no garantizan reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que exponen a los productores europeos a una competencia desleal.

No obstante, la organización subraya que la batalla no está cerrada. El acuerdo, indica, deberá seguir su recorrido institucional y, una vez que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las dudas jurídicas planteadas, el Parlamento Europeo deberá votar su ratificación definitiva. Un recurso de un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE, como ya han anunciado públicamente Hungría y Polonia, podría suspender cautelarmente el acuerdo.

La Unió Llauradora i Ramadera, por su parte, también rechaza con firmeza el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea de activar la aplicación provisional del acuerdo UE–Mercosur y pide su dimisión. La organización considera que se trata de una decisión precipitada, lesiva para el sector agrario y políticamente inaceptable en el actual contexto institucional.

“El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea”, señala La Unió, y “este acuerdo, tal y como está planteado, es claramente lesivo para nuestros agricultores y ganaderos, que deberán competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales”.

Los tractores circulando por Alicante. / Rafa Arjones

La Unió denuncia que la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión no forma parte del texto del acuerdo y, por tanto, no ofrece protección real ni automática. A su juicio, se trata de un mecanismo tardío y discrecional que actúa cuando el daño ya está hecho y los agricultores y ganaderos ya han sufrido pérdidas. Para la organización, el sector no puede confiar en mecanismos que, además, dependen de decisiones discrecionales de la Comisión que ya estamos viendo cómo actúa.

La Unió Llauradora considera además especialmente grave que se impulse la aplicación provisional cuando la propia Comisión ha constatado deficiencias en los controles de Brasil recientemente, y que no puede certificar plenamente que no se exporta carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE. “Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad. La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia”, subrayan.

Desde el plano institucional, La Unió acusa a la Comisión de forzar los procedimientos y vaciar de contenido el debate democrático. “La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados”, sostienen. A su juicio, se está reduciendo el margen real de los parlamentos y debilitando el control democrático en un asunto de máxima trascendencia económica y política.

Movilizaciones

La Unió recuerda que ha protagonizado en los últimos meses diversas movilizaciones, como también ha hecho Asaja con una tractorada por Alicante, para protestar contra el acuerdo y su eventual aplicación provisional. Asimismo, ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso y les Corts, ha impulsado iniciativas para que la Cámara instara al Gobierno a no apoyar esta vía y remitió cartas formales a la Comisión Europea, a todos los eurodiputados españoles y al presidente del Gobierno, trasladando su rechazo y sus argumentos técnicos.

Tanto el PSOE como el Partido Popular, destacan en La Unió, deben dejar de respaldar una vía que compromete gravemente al sector agrario español e incorporarse al frente común del resto de fuerzas políticas del país.