Baleària amplía su flota de alta velocidad con la compra de un nuevo trimarán

Baleària amplía su flota de alta velocidad con la compra de un fast ferry de segunda mano estrenado en el año 2015 y que bautizará con el nombre de la reconocida científica catalana Pepita Castellví. El trimarán tiene 102 metros de eslora y 27 metros de manga, con capacidad para 870 pasajeros y 250 vehículos, además de 190 metros lineales para carga, y puede alcanzar una velocidad de 35 nudos.

El barco fue construido por el astillero australiano Austal y ha operado en las rutas del sur de Inglaterra, bajo la enseña de Condor Ferries. Actualmente, se encuentra en el puerto francés de Le Havre y en los próximos días se desplazará a Algeciras, donde se le realizarán diferentes trabajos de puesta a punto y se remodelarán íntegramente los salones interiores para adaptarlo a los estándares de calidad de la compañía. Así, se prevé que el nuevo buque pueda incorporarse a la operativa comercial de la compañía este mismo verano.

Baleària bautizará este buque con el nombre de Pepita Castellví, en homenaje al legado de la oceanógrafa española que dedicó su carrera al estudio de los ecosistemas marinos, la divulgación científica y la concienciación medioambiental. Castellví desempeñó un papel fundamental en la instalación de la primera base española en la Antártida, que dirigió entre 1989 y 1993.

El nuevo ferry Mercedes Pinto, que Baleària va a destinar a la ruta entre Cádiz y Las Palmas. / INFORMACIÓN

Con este reconocimiento, Baleària contará con su novena embarcación con nombre de mujer pionera en el ámbito científico y prosigue con su implicación en visibilizar referentes femeninos en la ciencia y la tecnología, en línea con los valores corporativos y con la promoción de las mujeres en las carreras STEM donde están subrepresentadas.

La noticia llega solo dos días después de que la firma publicara los resultados del año pasado, en que facturó 801 millones de ingresos, un 16 % más. Un año en el que, a pesar de las cuantiosas inversiones en la flota, la compañía consigue un ebitda (resultado antes de impuestos y amortizaciones) de 170 millones de euros, un 29 %, lo que se traduce en un beneficio neto de 63 millones de euros, un 152 % más que en 2024 y muy cerca de los 67 millones que ganó de forma extraordinaria en 2022, en aquella ocasión impulsado por el precio del gas.

La naviera opera 29 rutas en cinco países. En el ámbito nacional, da servicio a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y en el ámbito internacional, opera en Marruecos, Argelia, Estados Unidos y las Bahamas. Con una flota de 43 buques, en 2025 transportó 6,5 millones de pasajeros, 1,6 millones de vehículos y 620.000 camiones, navegando 1,9 millones de millas.